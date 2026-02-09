Rauch- und Glasbrucherkennung: Neue Sensoren von Eufy

Eufy erweitert sein Sicherheitssystem um zwei neue Sensoren. Fortan lassen sich auch die Rauchmelder und Glasbruchsensoren des Herstellers hierzulande bestellen. Preislich liegen beide Geräte im oberen Segment. Der Eufy Rauchmelder E10 findet sich auf der Webseite des Herstellers aktuell für 79,99 Euro gelistet und für den Eufy Glasbruchsensor E10 soll man 59,99 Euro hinlegen. Wir gehen davon aus, dass wir die beiden Produkte in Kürze auch zum reduzierten Einführungspreis sehen.

Beide Produkte zielen auf Nutzer ab, die sich ohnehin schon im Ökosystem von Eufy bewegen. So wird für die Vernetzung die HomeBase des Herstellers in Generation 2 oder 3 benötigt. Nach Anbindung an eine HomeBase des Herstellers können Nutzer Warnmeldungen der Geräte direkt auf dem Smartphone empfangen. Achtung: Die neue HomeBase Mini ist den Produktbeschreibungen zufolge nicht mit den Eufy-Security-Geräten kompatibel.

Eufy Rauchmelder E10

Der Eufy Rauchmelder E10 soll unterschiedliche Raucharten zuverlässig erkennen, ohne unnötige Fehlalarme auszulösen. Mit einem Durchmesser von lediglich 70 Millimetern fällt das Gerät vergleichsweise kompakt aus und lässt sich so laut Hersteller unauffällig in verschiedene Wohnumgebungen einfügen.

Die integrierte und austauschbare CR123A-Batterie soll eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren erreichen. In Kombination mit der HomeBase als Funkzentrale kann das Gerät laut Hersteller in offener Umgebung eine Reichweite von bis zu 200 Metern erreichen, sodass auch in größeren Wohnungen oder Häusern eine stabile Verbindung gewährleistet sein soll.

Glasbruchsensor E10

Der Eufy Glasbruchsensor E10 nutzt der Produktbeschreibung zufolge einen integrierten Neural-Chip und einen auf gängige Glasarten abgestimmten KI-Algorithmus, um Glasbruchgeräusche zuverlässig zu erkennen.

Der Sensor kann Glasflächen in einer Entfernung von bis zu 7,6 Metern überwachen, sodass laut Hersteller in der Regel ein einzelnes Gerät ausreichen soll, um die Fensterflächen eines kompletten Raumes abzudecken. Die Entfernung zur HomeBase kann unter Freifeldbedingungen bis zu 200 Meter betragen. Die Stromversorgung erfolgt über zwei austauschbare Batterien, die eine Laufzeit von bis zu drei Jahren ermöglichen sollen.

Beide Geräte lassen sich bereits beim Hersteller vorbestellen und sollen in wenigen Tagen ausgeliefert werden.