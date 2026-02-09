Jetzt auch in Deutschland erhältich
Rauch- und Glasbrucherkennung: Neue Sensoren von Eufy
Eufy erweitert sein Sicherheitssystem um zwei neue Sensoren. Fortan lassen sich auch die Rauchmelder und Glasbruchsensoren des Herstellers hierzulande bestellen. Preislich liegen beide Geräte im oberen Segment. Der Eufy Rauchmelder E10 findet sich auf der Webseite des Herstellers aktuell für 79,99 Euro gelistet und für den Eufy Glasbruchsensor E10 soll man 59,99 Euro hinlegen. Wir gehen davon aus, dass wir die beiden Produkte in Kürze auch zum reduzierten Einführungspreis sehen.
Beide Produkte zielen auf Nutzer ab, die sich ohnehin schon im Ökosystem von Eufy bewegen. So wird für die Vernetzung die HomeBase des Herstellers in Generation 2 oder 3 benötigt. Nach Anbindung an eine HomeBase des Herstellers können Nutzer Warnmeldungen der Geräte direkt auf dem Smartphone empfangen. Achtung: Die neue HomeBase Mini ist den Produktbeschreibungen zufolge nicht mit den Eufy-Security-Geräten kompatibel.
Eufy Rauchmelder E10
Der Eufy Rauchmelder E10 soll unterschiedliche Raucharten zuverlässig erkennen, ohne unnötige Fehlalarme auszulösen. Mit einem Durchmesser von lediglich 70 Millimetern fällt das Gerät vergleichsweise kompakt aus und lässt sich so laut Hersteller unauffällig in verschiedene Wohnumgebungen einfügen.
Die integrierte und austauschbare CR123A-Batterie soll eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren erreichen. In Kombination mit der HomeBase als Funkzentrale kann das Gerät laut Hersteller in offener Umgebung eine Reichweite von bis zu 200 Metern erreichen, sodass auch in größeren Wohnungen oder Häusern eine stabile Verbindung gewährleistet sein soll.
Glasbruchsensor E10
Der Eufy Glasbruchsensor E10 nutzt der Produktbeschreibung zufolge einen integrierten Neural-Chip und einen auf gängige Glasarten abgestimmten KI-Algorithmus, um Glasbruchgeräusche zuverlässig zu erkennen.
Der Sensor kann Glasflächen in einer Entfernung von bis zu 7,6 Metern überwachen, sodass laut Hersteller in der Regel ein einzelnes Gerät ausreichen soll, um die Fensterflächen eines kompletten Raumes abzudecken. Die Entfernung zur HomeBase kann unter Freifeldbedingungen bis zu 200 Meter betragen. Die Stromversorgung erfolgt über zwei austauschbare Batterien, die eine Laufzeit von bis zu drei Jahren ermöglichen sollen.
Beide Geräte lassen sich bereits beim Hersteller vorbestellen und sollen in wenigen Tagen ausgeliefert werden.
Is natürlich Kappes. Man braucht keine ‚homebase‘ wenn man Home Assistant hat ;-)
ach gibts jetzt wieder welche mit wechselbatterie?
Lohnt sich ja total die einmal zu wechseln bevor man den melder entsorgt
Ja, besonders wenn die Batterie nicht wie vom Hersteller beschrieben nur 3 Jahre hält. Dann kannste nämlich alles vorzeitig entsorgen.
Das dachte ich mir auch. Und vor allem alle 10 Jahre 80€ in für Tonne … viele werden Rauchwarnmelder auch länger betreiben – wäre mal interessant, wie zuverlässig die dann noch funktionieren – Feuerlöscher und der Joghurt sind ja auch nicht am ersten Tag des MHD schlecht.
gehen die mit HA ?
Ja das ist die wichtige Frage
Auf der Amazonseite steht das sie mit der Mini und der Pro kompatibel sind. Also was stimmt jetzt? Bevor man irgendetwas in einen Artikel schreibt, sollte man genauer recherchieren.
Wir nehmen den Hersteller wichtiger als Amazon. Bei Eufy steht bislang nur, dass die HomeBase 2, 3 oder Pro erforderlich sind.
Falsch. Auf der Eufy-Seite steht nur die Homebase 2 und 3
80 € für einen Rauchmelder, den ich nach zehn Jahren ersetzen ersetzen sollte?
Bin sehr zufrieden mit den Zigbee Rauchmelder von Frient in Kombination mit Home Assistant. Die kosten die Hälfte.
Viel zu teuer. Wir brauch davon mindestens 12 Stück. Dann Greif ich lieber zu einem anderen Anbieter mit besserem Preis. Noch ne App stört mich nicht, sind ohnehin 300aufm iPhone installiert. Man braucht ja mittlerweile für jedes Geschäft eine App um Vorteile zu erhalten. Mal sehen wann der Gesetzgeber dem ein Ende setzt. Kann ja nicht sein das Oma Erna ohne App mehr zahlt als Hans mit seiner App
Für 80€ das Stück und der wirklich sehr wenigen Features, ist das viel zu viel Geld. Zum vernetzen ist auch noch die Homebase nötig. Da bietet die Konkurrenz aber deutlich mehr.