Ferrari Luce: Interieur und Bedienkonzept aus der Feder von Jony Ive

Der langjährige Apple-Designer Jony Ive war maßgeblich an der Gestaltung des Ferrari Luce. Ives Handschrift findet sich im Innenraum des ersten vollelektrischen Fahrzeugs des italienischen Premium-Herstellers. Der Fachjournalist Jordon Golson hatte die Möglichkeit, einen Blick auf Ives neuestes Werk zu werfen und sich mit dem maßgeblich an der Entwicklung des iPhone und moderner Macs beteiligten Designer darüber zu unterhalten.

Neben Ive war auch der ebenfalls zuvor bei Apple tätige Marc Newson am Erscheinungsbild des neuen Ferrari beteiligt. Nach Angaben der beiden Designer sei das Interieur darauf ausgelegt, wichtige Funktionen möglichst ohne Blick auf Displays bedienen zu können.

Rückkehr zu physischen Bedienelementen

Der Ansatz ist schon deshalb bemerkenswert, weil in den vergangenen Jahren immer mehr Hersteller versucht haben, klassische Bedienelemente durch Touch-Funktionen zu ersetzen. In der Praxis haben sich jedoch weiterhin Steuermöglichkeiten bewährt, mit deren Hilfe sich wichtige Funktionen weitgehend ohne Blick auf Displays bedienen lassen.

Das Konzept sieht für zentrale Fahrzeugfunktionen, darunter Klimasteuerung, Sitzheizung oder Fahrmodi, mechanische Schalter und Drehregler vor, während die Anzeigeinstrumente digitale Bildschirme nutzten. Diese Kombination solle es Fahrern ermöglichen, Einstellungen schneller und mit geringerer Ablenkung vorzunehmen.

Viel Aluminium und Glas

Der Innenraum des neuen Ferrari besteht überwiegend aus Aluminium- und Glasoberflächen, ergänzt durch Leder an Kontaktflächen wie Sitzen oder Lenkrad. Auch der Fahrzeugschlüssel ist in das Bedienkonzept eingebunden: Er nutzt ein E-Ink-Display, das im Ruhezustand keinen Strom verbrauchen soll, und wird im Fahrzeug in eine spezielle Halterung eingesetzt, über die das System aktiviert werden kann.

Ferrari stellt den neuen Luce stufenweise vor. Nach der Vorstellung der technischen Plattform und des Antriebssystems liegt der Fokus jetzt auf dem Interieur und der Benutzeroberfläche. Die äußere Gestaltung hält der Hersteller noch unter Verschluss.