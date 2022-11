ZDF Mediathek: Die Neuzugänge im Dezember 2022

Der kleine Bär Paddington ist aus dem Urwald in Peru nach London gereist und nach seinem Fundort, Paddington Station, benannt. Zu seinem Glück findet er Anschluss an die nette Familie Brown, doch eine zwielichtige Tierpräparatorin hat es auf ihn abgesehen. Beide Filme stehen in der ZDFmediathek.

Nach dem Tod seines Onkels und seiner gefährlichen Mission zum Sturz von Point Blanc will Alex Rider die Vergangenheit hinter sich lassen und sein Leben neu gestalten. Doch ein schrecklicher Anschlag auf den Vater einer Freundin wift ihn zurück in die Welt der Kriminalität. Mehr info .

Der Auftakt zur zweiten Staffel führt Geheimagent Carl Hamilton nach Südfrankreich: Er soll auf dem Marinestützpunkt in Toulon an der Aufklärung eines mysteriösen Todesfalles mitwirken. Vier neue Folgen der schwedischen Thriller-Serie werden ausgestrahlt. Mehr Info .

Von „Hänsel und Gretel“ über „Rumpelstilzchen“ und „Dornröschen“ bis hin zu „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“: In der Adventszeit sind zahlreiche Märchenperlen in der ZDFmediathek abrufbar. Mehr Info .

Neben der üblichen Märchenfilm-Offensive zum Jahresausklang bietet das Zweite auch die zweite Staffel der schwedischen Thriller-Serie „Hamilton“ an, schickt zum Fest die beiden Paddington-Filme in hiesige Wohnzimmer und kramt allerhand Retro-Inhalte hervor, um an besinnlichere Zeiten zu erinnern.

Insert

You are going to send email to