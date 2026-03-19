Der aus Schleswig-Holstein stammende Entwickler Daniel Witt hat ein lange ersehntes Update für die Mac-Version seiner App PDF Squeezer veröffentlicht. Die Anwendung läuft jetzt nativ auf Macs mit Apple-Prozessoren, was den Umweg über Apples Übersetzer Rosetta überflüssig macht.

Seit Apple das Ende der Rosetta-Unterstützung angekündigt hat, zeigen sich zahlreiche Entwickler bemüht, ihre zum Teil angestaubten Apps auf den aktuellen Stand zu bringen. Zuletzt wurden wir hier auch positiv von den Entwicklern der Scanner-Software ScanSnap Home überrascht.

Technische Überarbeitung und schnellere Kompression

Der PDF Squeezer von Witt steht jetzt nativ in Version 4.7 zum Download bereit. Im Rahmen der Optimierung für Apple-Prozessoren wurde die Anwendung allgemein technisch überarbeitet und verfügt laut dem Entwickler nun über eine modernisierte Kompressionsfunktion, die für bessere Ergebnisse sorgen soll. Abhängig von der verarbeiteten PDF-Datei und dem verwendeten Mac soll die Verarbeitung dabei teilweise sogar doppelt so schnell erfolgen wie bisher. Für eine bessere Orientierung innerhalb der Anwendung wurden dem Entwickler zufolge zudem neue Symbole in den Menüs platziert.

Um die Neuerungen realisieren zu können, wurden mit Version 4.7 auch die Mindestanforderungen der Software angehoben. PDF Squeezer setzt nun mindestens macOS 13.0 voraus.

Empfehlenswertes PDF-Werkzeug

Die App ist auch auf unseren Macs die erste Wahl, wenn es darum geht, die Dateigröße von PDF-Dateien zu verringern. Für die Verarbeitung kann man entweder ab Werk vorhandene Voreinstellungen verwenden, oder die Komprimierung manuell anpassen, um ein optimales Verhältnis von Dateigröße zu Qualität zu erreichen.

Beim Entwickler lässt sich die App kostenlos laden und ausprobieren. Der Kaufpreis liegt bei 19,99 Euro. Alternativ dazu kann man PDF Squeezer im Rahmen der Software-Flatrate Setapp verwenden. Im App Store von Bundlehunt gibt es PDF Squeezer gerade zum reduzierten Preis von 13,99 Dollar.