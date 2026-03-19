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Soll lahme Endgeräte flott machen

AirWire: Ubiquiti bringt Adapter für höhere WLAN-Leistung
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Ubiquiti hat mir AirWire ein ziemlich spezielles Gerät vorgestellt. Der Adapter soll dafür sorgen, dass Client-Geräte, die nicht für WiFi 7 optimiert sind, von der hohen Bandbreite des Standards profitieren. Zielgruppe sind Anwender, die bestehende WiFi-7-Netzwerke besser nutzen möchten, etwa in Büroumgebungen oder bei leistungsintensiven Anwendungen.

Ubiquiti Airwire

Während die Netzwerkstruktur oft bereits für den WLAN-Standard WiFi 7 optimiert ist, sind Endgeräte, die das vorhandene Potenzial ausschöpfen können, eher Mangelware. WiFi 7 bringt unter anderem zusätzliche Frequenzbereiche und die Möglichkeit mit sich, mehrere Funkverbindungen gleichzeitig zu nutzen. In der Praxis verwenden jedoch auch aktuelle Geräte häufig nur einzelne Verbindungen und wechseln zwischen den Kanälen, anstatt diese parallel zu nutzen. Dies kann laut Ubiquiti nicht nur die erreichbare Datenrate begrenzen, sondern auch die Stabilität der Verbindung beeinträchtigen.

Mehrere Frequenzen gleichzeitig nutzen

Der neue AirWire-Adapter kann nach Angaben des Herstellers dagegen gleichzeitig auf mehreren Frequenzbändern arbeiten und diese bündeln, wodurch sich stabile Verbindungen mit deutlich höheren Datenraten realisieren ließen. Endgeräte werden dann über USB-C damit verbunden, sodass sowohl Desktop- als auch Mobilgeräte von den schnellen Verbindungen profitieren können.

Airwire Anschluss

Ubiquiti zufolge kümmert sich das Gerät nicht nur um die gebündelte Datenübertragung. Ein integriertes Antennensystem soll die drahtlosen Verbindungen auch über größere Distanzen stabil halten. Zusätzlich verfügt der Adapter über eine Funktion zur Analyse der Funkumgebung. Diese soll es ermöglichen, Störungen zu erkennen und Netzwerke gezielter zu konfigurieren.

Verkaufsstart nächste Woche

AirWire kann im Onlineshop von Ubiquiti für 214,80 Euro vorbestellt werden. Der Verkaufsstart ist für die kommende Woche angekündigt.
19. März 2026 um 18:35 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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