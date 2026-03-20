Auch AirTag 2 immer günstiger
Die Preise für das MacBook Neo beginnen zu fallen
Eine Woche nach dem Verkaufsstart für das MacBook Neo beginnen die Preise für das neue Notebook von Apple zu purzeln. Die Tatsache, dass Apple das Gerät für seine Verhältnisse bereits preislich sehr attraktiv platziert, bedeutet demnach nicht, dass es sich auch in diesem Fall lohnt, ein wenig zu warten und die Angebote von Apples Vertriebspartnern im Blick zu haben.
Bei allen drei großen, von Apple autorisierten Handelspartnern ist der Preis für das neue MacBook-Modell bereits gefallen. Amazon und Galaxus liegen hier wie so oft gleichauf und bieten die Standardvariante in unterschiedlichen Farben für 674 Euro an. Das sind immerhin 25 Euro oder knapp vier Prozent weniger als man bei Apple bezahlt. Die teurere Version mit 512 GB Speicherplatz und einem Fingerabdrucksensor in der Tastatur ist mit 788 Euro statt 799 Euro zumindest ein bisschen günstiger zu haben.
Auch MediaMarkt bietet das MacBook Neo bereits günstiger an. Mit rund 9 Euro ist der Preisnachlass hier zwar minimal. Man darf das aber ebenfalls als Zeichen dafür werten, dass wir in den kommenden Wochen noch attraktivere Angebote für Apples neues Notebook für Einsteiger sehen werden.
AirTag 2 erstmals unter 30 Euro
Auch die im Januar neu vorgestellten AirTags werden immer günstiger. Bei Amazon gibt es die Dingefinder im Einzelkauf jetzt erstmals unter 30 Euro. Der Versandhändler hat den Originalpreis mittlerweile um 14 Prozent auf 29,99 Euro reduziert.
Wenn ihr auf die neuen Funktionen wie bessere Reichweite und Lautstärke verzichten könnt, lohnt sich ein Ausflug zur Telekom. Die Vorgängergeneration wird im Onlineshop des Providers zum Einzelpreis von 22 Euro angeboten. Wer einen Telekom-Shop in der Nähe hat, kann die erste Generation der AirTags dort sogar im Viererpack für 77 Euro erhalten. Die Aktion wird derzeit in der MeinMagenta-App der Telekom beworben.
Bei Apple kann man ja fast immer 10 % Rabatt bekommen mit reduzierten Guthabenkarten.
Wann und wo bekommt man fast immer reduzierte Guthabenkarten? Gibt es doch kaum noch. Stattdessen gibt es seit Jahren Bonusguthaben, und oft auch gar nicht als Apple-Store-Guthaben. Zudem lässt sich mit Guthabenkarten noch gar nicht so lange Hardware kaufen. Auch gibt es immer noch Guthabenkarten aus Altbestand mit denen das gar nicht geht. Als Nächstes ist aufzupassen wo man kauft. Guthabenkarten werden oft mit geklaubten Kreditkarten gekauft und dann reduziert weiterveräussert. Als Käufer kann man dann schnell mit in den Nesseln sitzen und Apple beschlagnahmt das Guthaben. Das ist keine Seltenheit mehr. Gab sogar hier eine Meldung dazu. Also aufpassen bei fast immer reduziert. Stimmt meinem Empfinden nach gar nicht.
Bin gespannt wo es sich einpendelt.
MacBooks darf man nie day one kaufen. Die fallen immer relativ zügig im Preis.
Man darf bei Apple kein neues Produkt Day One kaufen. Bestes Beispiel mein IPhone Air. Day one gekauft für 1199 Euro. Wenige Wochen später (neu) bereits unter 1000 Euro angeboten. Weiteres Beispiel : AirPods Pro 3 gekauft Monat 11 / 25 für 249 Euro. Wenige Wochen (neu) später bereits unter 220 Euro im Angebot.
Ich habe eine andere Einstellung dazu. Man bezahlt für die Freude es sofort haben zu können. Das muss jeder selbst entscheiden, was einem das Gefühl wert ist. Gerade bei den AirPods in Deinem Beispiel. Wenige Wochen 30 Euro, ja da kaufe ich mir das Gefühl was gegönnt zu haben und Spaß jeden Tag daran zu haben gerne. Es wie immer im Leben. Warten oder jetzt kaufen? In drei oder sech Monaten kommt denn die Frage, jetzt noch kaufen oder auf das Neue warten. Habe einen Kollegen, der damit damals die ganze Dreamcast-Ära verpasst hat :)
Das IPhone Air ist hier auch nicht unbedingt ein Vergleich, weil es nicht wirklich jemand haben wollte und es deshalb gleich verscherbelt wurde! Ein Ladenhüter!
Das iPhone Air ist aber auch ein extrem Beispiel, weil das total gefloppt ist
Absolut. Gerade beim Air war der preisverfall außerodentlich krass.
Auch bei Mactrade gibt es Rabatte auf das Neo. Teils bis zu 100€, wenn Finanzierung etc.
Genau, man verkauft sich für 100 Euro. Leute, wenn es euer Geldbeutel hergibt, kauft nicht auf Kredit. Gerade junge Leute, lasst euch nicht von sowas verleiten.