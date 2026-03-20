Die Preise für das MacBook Neo beginnen zu fallen

Eine Woche nach dem Verkaufsstart für das MacBook Neo beginnen die Preise für das neue Notebook von Apple zu purzeln. Die Tatsache, dass Apple das Gerät für seine Verhältnisse bereits preislich sehr attraktiv platziert, bedeutet demnach nicht, dass es sich auch in diesem Fall lohnt, ein wenig zu warten und die Angebote von Apples Vertriebspartnern im Blick zu haben.

Bei allen drei großen, von Apple autorisierten Handelspartnern ist der Preis für das neue MacBook-Modell bereits gefallen. Amazon und Galaxus liegen hier wie so oft gleichauf und bieten die Standardvariante in unterschiedlichen Farben für 674 Euro an. Das sind immerhin 25 Euro oder knapp vier Prozent weniger als man bei Apple bezahlt. Die teurere Version mit 512 GB Speicherplatz und einem Fingerabdrucksensor in der Tastatur ist mit 788 Euro statt 799 Euro zumindest ein bisschen günstiger zu haben.

Auch MediaMarkt bietet das MacBook Neo bereits günstiger an. Mit rund 9 Euro ist der Preisnachlass hier zwar minimal. Man darf das aber ebenfalls als Zeichen dafür werten, dass wir in den kommenden Wochen noch attraktivere Angebote für Apples neues Notebook für Einsteiger sehen werden.

AirTag 2 erstmals unter 30 Euro

Auch die im Januar neu vorgestellten AirTags werden immer günstiger. Bei Amazon gibt es die Dingefinder im Einzelkauf jetzt erstmals unter 30 Euro. Der Versandhändler hat den Originalpreis mittlerweile um 14 Prozent auf 29,99 Euro reduziert.

Wenn ihr auf die neuen Funktionen wie bessere Reichweite und Lautstärke verzichten könnt, lohnt sich ein Ausflug zur Telekom. Die Vorgängergeneration wird im Onlineshop des Providers zum Einzelpreis von 22 Euro angeboten. Wer einen Telekom-Shop in der Nähe hat, kann die erste Generation der AirTags dort sogar im Viererpack für 77 Euro erhalten. Die Aktion wird derzeit in der MeinMagenta-App der Telekom beworben.