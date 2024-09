PC-Markt wächst, nur Apple-Käufer warten ab

Während sich Anbieter wie Lenovo, Acer und HP über einen teils deutlichen Zuwachs freuen, tritt Apple auf der Stelle. Wie es scheint, haben zahlreiche potenzielle Käufer eines neuen Macs ihr Vorhaben aufgeschoben und warten ab, was Apple vor Jahresende noch aus dem Ärmel schüttelt.

Laut einer Analyse des Marktforschungsunternehmens Canalys sind die PC-Lieferungen in die USA im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um knapp 4 Prozent auf 18,9 Millionen Einheiten gestiegen. Besonders stark war dabei wohl die Nachfrage nach Notebooks, in diesem Bereich wird ein Zuwachs von mehr als 5 Prozent verzeichnet. Über das gesamte Jahr 2024 hinweg soll die Zahl der in die USA gelieferten Computer um rund 6 Prozent auf knapp 70 Millionen steigen und im Jahr 2025 um weitere 6 Prozent auf 74 Millionen Geräte anwachsen.

Als Gewinner im Jahresvergleich für das zweite Quartal präsentiert die oben stehende Tabelle die Anbieter Acer und Lenovo. Bei Apple wird ein Wachstum von lediglich einem halben Prozent verzeichnet. Allerdings könnte sich hier im Zeitraum von Oktober bis Dezember noch einiges ändern.

M4-Prozessor als Treibstoff für neue Macs

Es steht außer Frage, dass Apple im kommenden Monat neue Mac-Modelle präsentiert. Die Frage ist lediglich, was wir hier konkret zu sehen bekommen. Die Palette der neuen Mac-Modelle könnte durchaus umfassend sein. Apple wird im Oktober damit beginnen, den bislang nur im iPad Pro verbauten M4-Prozessor auch in seinen Notebooks und Desktop-Rechnern unterzubringen. Dem Vernehmen nach sieht dieser Zeitplan vor, dass wir nächsten Monat neue Modelle des MacBook Pro mit verschiedenen Bildschirmgrößen sowie einen verbesserten iMac und einen komplett neuen Mac mini sehen.

Auf Apples neuen Mac mini sind wir besonders gespannt. Der kompakte Desktop-Rechner soll nicht nur erstmals Anschlüsse an der Vorderseite erhalten, sondern mit neuem Gehäuse zudem zum kleinsten Desktop-Rechner überhaupt werden.