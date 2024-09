Apple Vision Pro: Günstigere Variante mit halber Auflösung geplant?

Der hohe Kaufpreis macht die Apple Vision Pro für die Masse der Apple-Kunden uninteressant – wir haben dies eben erst thematisiert. Jetzt macht die Meldung die Runde, dass Apple bei einem kommenden Modell der Brille mehr Abstriche machen wird als ursprünglich geplant, um einen für potenzielle Käufer attraktiven Preispunkt zu erreichen.

Schon länger ist die Rede davon, dass Apple an einer günstigeren Variante der Vision Pro arbeitet. Das Branchenmagazin DigiTimes zitiert nun Informationen aus Branchenkreisen, denen zufolge Apple hierfür auf ein OLED-Display mit einer Pixeldichte von 1.500 ppi setzen soll. Das wäre eine Reduzierung um mehr als 50 Prozent. Der Bildschirm der jetzt erhältlichen Version der Apple Vision Pro bringt es auf eine Pixeldichte von 3.391 ppi.

Die in Japan und Südkorea ansässigen Unternehmen JDI und Samsung Display sollen bereits entsprechende Prototypen für Apple entwickelt haben. Dabei kommt mit GCS (Glass Core Substrates) offenbar auch eine kostengünstigere Technologie als das im aktuell erhältlichen Modell der Apple Vision Pro verwendete OLEDoS-Verfahren zum Einsatz. Ursprünglich habe Apple noch mit OLEDoS geplant.

Direkter Konkurrenzkampf mit Meta Quest und Co.?

In welchem Umfang sich derartige technische Einschränkungen auf den Endverbraucherpreis der Apple-Brille auswirken, bleibt erstmal völlig offen. Es ist keinesfalls garantiert, dass Apple die Einsparungen bei den Komponenten und der Produktion einer günstigeren Variante der Vision Pro in gleichem Verhältnis an den Endkunden weitergibt.

Was in diesem Zusammenhang meist gar nicht in Betracht gezogen wird, ist die Tatsache, dass eine günstigere Version der Apple Vision Pro nicht zwingend im Interesse Apples sein muss. Wenn Apple ein Modell der Apple Vision Pro anbietet, das auf niedrigere Qualitätsstandards setzt, muss sich die Brille verstärkt mit den in diesem Bereich von anderen Herstellern angebotenen Produkten vergleichen lassen.