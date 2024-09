Mac mini 2024: Wohl endlich auch Anschlüsse an der Front

Bereits vor einem Monat gab es erste Hinweise darauf, dass Apple noch in diesem Jahr einen neuen Mac mini auf den Markt bringt, der erstmals seit mehr als zehn Jahren auch optisch komplett überarbeitet werden soll. Der neue Mac mini soll sich als kleinster Desktop-Computer überhaupt präsentieren. Jetzt gibt es neue Infos zu der anstehenden Produktveröffentlichung.

Die Gerüchte um den neuen Formfaktor haben Bedenken geschürt, dass Apple beim Mac mini wie bereits beim aktuellen iMac auf ein externes Netzteil setzen könnte. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman zerstreut diese Befürchtungen nun fürs erste. In seinem aktuelle Newsletter schreibt Gurman, dass auch das neue Modell des Mini-Computers über eine interne Stromversorgung verfügen soll.

Kein USB-A aber Anschlüsse an der Front

Gurmans Quellen versorgen uns zudem mit interessanten Informationen zu den an dem neuen Gerät vorhandenen Anschlüssen. Demzufolge dürfen wir hier eine Premiere erwarten. Erstmals wird der Mac mini mit dem Modell 2024 über Anschlüsse an der Gerätefront verfügen. Wie beim Mac Studio (unser Titelbild) sollen sich hier zwei USB-C-Buchsen an der Vorderseite des Computers befinden. Auf der Rückseite stehen Gurman zufolge dann zumindest bei der teureren Variante des Geräts nochmal drei USB-C-Anschlüsse, Ethernet, HDMI und ein Kopfhöreranschluss zur Verfügung.

Auf USB-A-Anschlüsse wird Apple beim Mac mini künftig wohl verzichten. Beim noch aktuellen Modell des Computers finden sich noch zwei davon auf der Rückseite.

Leistungsmäßig wird die nächste Generation des Mac mini mit einem M4-Prozessor ausgestattet sein. Apple wird wohl wieder ein günstigeres Standardmodell und zusätzlich eine mit einem Prozessor vom Typ M4 Pro ausgestattete High-End-Variante in den Handel bringen.

Verkaufsstart wohl erst im November

Bezüglich der Vorstellung und des Verkaufsstarts der für dieses Jahr noch erwarteten Mac-Modelle gibt es bislang keine konkreten Informationen. Mit einer Ankündigung ist frühestens im Oktober zu rechnen. Dem Apple-Blog Mac Rumors zufolge spricht eine vertrauenswürdige Quelle von der Markteinführung im November. Das könnte dann auf einen ähnlichen Zeitplan wie im vergangenen Jahr herauslaufen, damals wurden die neuen Macs am 30. Oktober angekündigt und waren dann vom 7. November an erhältlich.