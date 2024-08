Mac mini soll noch in diesem Jahr kleiner und schneller werden

Das letzte Update für den Mac mini liegt 19 Monate zurück. Im Januar 2023 hat Apple eine auf einen M2-Prozessor aktualisierte Version des kleinen Desktop-Rechners vorgestellt. Noch in diesem Jahr sollen wir nun aber nicht nur Leistungsverbesserungen, sondern auch ein umfassendes Redesign des Computers erwarten dürfen. Dem stets gut informierten Bloomberg-Autor Mark Gurman zufolge plant Apple eine neue Version des Mac mini, die ihn zum kleinsten Desktop-Computer überhaupt macht.

Mit dem neuen Modell dürfe man die erste größere Designänderung des Mac mini seit seiner Überarbeitung unter Steve Jobs im Jahr 2010 erwarten. Gurman beruft sich diesbezüglich auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Das Gerät werde deutlich kleiner als sein Vorgänger sein und in etwa die Größe der Apple TV Set-Top-Box haben.

So klein wie ein Apple TV

Apple TV belegt mit einer Kantenlänge von 93 Millimetern lediglich die halbe Standfläche des derzeitigen Mac mini. Allerdings könne der neue Mac mini etwas höher sein, das Gehäuse werde aber weiter aus Aluminium gefertigt. Apple habe Modelle des Rechners mit mindestens drei USB-C-Anschlüssen und einem HDMI-Anschluss auf der Rückseite getestet.

So klein könnte der Mac mini 2024 werden

Der aktualisierte Mac mini sein eines von mehreren neuen Mac-Modellen, die Apple in den nächsten Monaten auf den Markt bringen will. Apple bereite auch neue Versionen des iMac und des MacBook Pro vor, die mit Prozessoren der M4-Serie ausgestattet ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen könnten. Prädestiniert für Neuvorstellungen aus der Mac-Sparte ist bekanntlich der Monat Oktober, in dem auch die Veröffentlichung des neuen Mac-Betriebssystems macOS Sequoia erwartet wird.

M4-Prozessor erstmals auch im Mac

Die kommenden Mac-Modelle dürften dann auch auf Apples M4-Prozessor setzen, der bislang lediglich im iPad Pro Verwendung findet und eine leistungsfähige Basis für Apples kommende KI-Funktionen bilden soll.

Der neue Mac mini soll in zwei verschiedenen Varianten angeboten werden, jeweils mit einem Standard-M4-Prozessor ausgestattet. Darüber hinaus plane Apple ein Hochleistungsmodell, das einen noch nicht angekündigten M4 Pro-Chip nutzen soll, der zusätzliche Speicherunterstützung und mehr Grafikleistung bietet.