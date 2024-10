PasteQuick: Neues Mac-Tool zur Verwaltung der Zwischenablage

Der Software-Entwickler Wang Chujiang hat mit PasteQuick eine quelloffene Applikation vorgestellt, die sich an macOS-Nutzer richtet, denen die empfehlenswerte Freeware Maccy zur Verwaltung der eigenen Zwischenablage noch nicht ausreicht.

Umfangreich konfigurierbar

Die Installation von PasteQuick ist ab macOS 14 Sonoma möglich, der Download selbst erfolgt aus dem Mac App Store. Schwerpunkt des Clipboard-Managers ist die Verwaltung von kopierten Inhalten wie Texten, Links, Bildern und Codeschnipseln. PasteQuick speichert eben jene Inhalte in einer Verlaufsübersicht ab und ermöglicht so den schnellen Zugriff auf zuvor Kopiertes.

Ein besonderes Merkmal von PasteQuick ist dabei die Datensparsamkeit der Anwendung. Die Mac-Applikation speichert alle Inhalte ausschließlich lokal auf dem Mac und bietet euch darüber hinaus die Möglichkeit, bestimmte Anwendungen von der Aufzeichnung der Zwischenablage auszuschließen, um keine sensiblen Informationen wie Passwörter oder Bank-Transaktionen mitzuschneiden.

Eine weitere Funktion ist die Vorschau von Multimediainhalten. So können beispielsweise Bilder, die in die Zwischenablage kopiert wurden, als Miniaturansicht angezeigt werden. Dies soll dabei helfen, zuletzt kopierte Inhalte unmittelbar zu erfassen und schnell einen Überblick aller vorhandenen Inhalte zu bekommen. Zusätzlich bietet PasteQuick Anpassungsoptionen für die Anzeige der Übersichtsliste an. Nutzer können entscheiden, welche Inhalte sichtbar oder ausgeblendet sein sollen.

Kostenpflichtige Maccy-Alternative

Die Applikation ist über eine Tastenkombination aufrufbar und passt sich dabei der aktuellen Position des Mauszeigers an, um die Bedienung zu erleichtern. Laut Chujiang befindet sich PasteQuick in der aktiven Entwicklung und soll zügig weiter optimiert werden.

Die Anwendung lässt sich kostenlos aus dem Mac App Store laden und ohne Zahlung ausprobieren. Für die Vollversion werden bei Gefallen dann einmalig 35 Euro fällig – alternativ bietet PasteQuick auch Abo-Optionen an.