Kindle Colorsoft: Farbdisplay, wasserfest, acht Wochen Akku

Nach dem Blick auf das neue E-Reader-Portfolio Amazons, wollen wir das bunte Kindle nochmal genauer taxieren. Mit dem Kindle Colorsoft hat Amazon heute das erste Kindle-Gerät vorgestellt, das über ein Farbdisplay verfügt.

Ein Luxus im E-Reader-Segment, der vor allem die Buch-Cover in Szene setzt. Entsprechend liegt auch der Preis des neuen Modells nördlich vom Kindle Paperwhite.

Für das farbige Leseerlebnis müssen 289,99 Euro auf den Tisch gelegt werden, also rund 100 Euro mehr als für das Kindle Paperwhite – dafür bietet Amazon allerdings auch eine technisch attraktive Neuveröffentlichung an.

Farbige Markierungen, Displaybeleuchtung

Der neue E-Reader verspricht hohe Kontrastwerte, ein schnelles Umblättern und eine lange Akkulaufzeit. Bis zu acht Wochen soll das Kindle Colorsoft durchhalten, ehe wieder eine Verbindung mit dem Netzteil oder dem optional erhältlichen, drahtlosen Ladegerät erforderlich ist.

In dieser Zeit kann das wasserfeste Gerät nicht nur mit in die Badewanne beziehungsweise an den Badesee genommen werden, sondern auch in kompletter Dunkelheit genutzt werden. Das Colorsoft verfügt über eine Displaybeleuchtung mit automatischer Helligkeitsanpassung.

Neben der Anzeige farbiger Cover kann das Kindle Colorsoft auch farbige Buchinhalte wie Fotos und Illustrationen anzeigen und ist in der Lage, farbige Markierungen zu setzen – dabei lässt sich jederzeit zwischen zwei Farbstilen wählen: Standard und brillant.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Display: Beleuchtetes 7-Zoll-Farbdisplay, 300 ppi bei Schwarzweiß-, 150 ppi bei Farbanzeige.

Beleuchtetes 7-Zoll-Farbdisplay, 300 ppi bei Schwarzweiß-, 150 ppi bei Farbanzeige. Abmessungen: 127,6 mm x 176,7 mm x 7,8 mm

127,6 mm x 176,7 mm x 7,8 mm Gewicht: 219 Gramm (abhängig von gewählter Konfiguration)

219 Gramm (abhängig von gewählter Konfiguration) Systemanforderungen: Keine, drahtlose Verbindung, kein Computer erforderlich

Keine, drahtlose Verbindung, kein Computer erforderlich Speicher: 32 GB

32 GB Cloud-Speicher: Kostenlos für alle Amazon-Inhalte

Kostenlos für alle Amazon-Inhalte Akkulaufzeit: Bis zu 8 Wochen (basierend auf einer halben Stunde täglicher Lesezeit bei ausgeschalteter Drahtlosverbindung und Helligkeit 13)

Bis zu 8 Wochen (basierend auf einer halben Stunde täglicher Lesezeit bei ausgeschalteter Drahtlosverbindung und Helligkeit 13) Ladezeit: Ca. 2,5 Stunden mit 9-W-USB-C-Netzteil

Ca. 2,5 Stunden mit 9-W-USB-C-Netzteil WLAN-Konnektivität: Unterstützt 2,4- und 5-GHz-Netzwerke

Unterstützt 2,4- und 5-GHz-Netzwerke Barrierefreiheit: VoiceView-Screenreader, Dunkelmodus, anpassbare Schriftgröße und Zeilenabstand

VoiceView-Screenreader, Dunkelmodus, anpassbare Schriftgröße und Zeilenabstand Unterstützte Formate: Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, ungeschützte MOBI, PRC nativ

Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, ungeschützte MOBI, PRC nativ Wasserfestigkeit: IPX8-zertifiziert, bis zu 60 Minuten in 2 Meter Süßwasser

IPX8-zertifiziert, bis zu 60 Minuten in 2 Meter Süßwasser Lieferumfang: USB-C-Ladekabel, Kurzanleitung

USB-C-Ladekabel, Kurzanleitung Software-Sicherheitsupdates: Mindestens vier Jahre garantiert

Auslieferung am 30. Oktober

Das Farbdisplay des Kindle Colorsoft basiert laut Amazon auf einer speziellen Oxid-Rückwandplatine, die durch angepasste Wellenformen eine bessere Performance und höhere Kontrastwerte bei farbigen und schwarz-weißen Inhalten ermöglichen soll. Zudem ist das Display mit einem neuen Lichtleiter ausgestattet, der mithilfe von Nitrid-LEDs die Farbdarstellung verbessern und die Helligkeit erhöhen soll.

Das neue Kindle Colorsoft lässt sich ab sofort für 289,99 Euro vorbestellen. Die Auslieferung soll in genau zwei Wochen, ab dem 30. Oktober, erfolgen.