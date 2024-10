Busy Status Bar: Schreibtischuhr für Hacker und Entwickler

Dass die in Delaware ansässigen Hardware-Hacker von Flipper gute Ideen für entwicklerfreundliche Produkte haben, wurde mit dem Flipper Zero bereits unter Beweis gestellt, mit der Busy Status Bar rollt nun das nächste Hardware-Projekt um die Ecke, das sowohl Produktivitäts-Tool als auch bis ins letzte Detail anpassbares Hobby-Projekt ist.

Die Busy Status Bar wurde initial entwickelt, um die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern, die gerne mal in den Keller rutscht, wenn Software-Entwickler und -Entwicklerinnen während der Arbeit immer wieder unterbrochen werden.

Hier soll ein LED-Display mit einer Zeitanzeige und personalisierten Statusmeldungen helfen, die Kollegen im Büro darüber zu informieren, wenn ihr beschäftigt seid oder euch gerade in einem Meeting befindet. Ein wichtiges Feature des Geräts ist der integrierte Pomodoro-Timer, der Arbeitszeiten in kurze, konzentrierte Phasen unterteilt, die immer auch von kurzen Pausen gefolgt werden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Die Busy Status Bar bietet zudem zahlreiche Integrationen und Apps an. So kann das Schreibtisch-Accessoire etwa automatisch erkennen, wenn Nutzer telefonieren und den entsprechenden „Busy“-Status anzeigen. Darüber hinaus kann das Gerät mit Drittanbietersoftware wie Kalendern oder Zeiterfassungstools verbunden werden. Nutzer können die Busy Bar per App (hier erfolgt die Verbindung über Bluetooth oder Wi-Fi) oder manuell über physische Tasten steuern.

Entwicklerfreundlich und anpassbar

Das Gerät wird von den Machern als offen und entwicklerfreundlich beschrieben, mit Programmierschnittstellen und Software-Entwicklungskits in mehreren Programmiersprachen wie Python, Go und JavaScript. Für Entwickler bietet die Busy Status Bar zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, gestattet das Gestalten eigener Grafiken und Apps und ermöglicht die freie Anpassung des Systems.

Die Busy Status Bar soll für 189 Dollar zum Kauf angeboten werden und wird dann sowohl von einer Mac-App als auch von einer zugehörigen Mobil-Applikation flankiert. Ein Termin steht allerdings noch nicht fest, bislang können sich Interessierte Anwender ausschließlich in eine Mailing-Liste eintragen, die über den bevorstehenden Verkaufsstart informieren wird.