Paragon Firewall: Kostenfreier Little Snitch-Konkurrent

Die vor allem für ihre Dateisystem-Werkzeuge bekannte Software-Schmiede Paragon bietet seit kurzem auch eine Firewall für Mac-Nutzer an, die ausgehenden Datenverkehr überwacht und euch auf Wunsch um Erlaubnis fragt, wenn sich installierte Anwendungen mit dem Internet verbinden wollen.

Entsprechend liegt der Vergleich mit dem Kategorie-Primus Little Snitch auf der Hand – dieser muss sich vorerst jedoch keine Sorgen machen. Die Paragon Firewall bietet lediglich die Basis-Funktionen von Little Snitch an und verzichtet auf tiefergehende Netzwerk-Analysen. So lässt sich die Netzwerk-Aktivität ausgesuchter Apps und Dienste etwa nur pauschal erlauben oder verbieten, allerdings nicht granular festlegen.

Ist die Paragon Firewall installiert, bietet euch diese drei Modi zur Auswahl an: Der Stille Modus erlaubt grundsätzlich erst mal alle Verbindungen, der Alarm Modus fragt beim jeweils ersten Verbindungsaufbau einer App nach, der rote Modus untersagt alle Verbindungen grundsätzlich und zwingt euch zur händischen Freischaltung.

Die Paragon Firewall setzt macOS 10.15 voraus, wird komplett kostenlos angeboten und wartet im Mac App Store auf euch. Ein möglicher Anwendungszweck: Mit der Paragon Firewall könnt ihr ausschließen, dass euch unbekannte Programm im Netzwerkverbindungen im Systemhintergrund aufbauen und all jene Programme kennenlernen, die dies im Arbeitsalltag (stellenweise auch ohne offensichtlichen Anlass) tun.