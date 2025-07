Social-Media-Verbot: Australien verbietet YouTube für Jugendliche

Immer mehr Länder setzen auf strengere Regelungen, um Jugendliche besser vor problematischen Inhalten im Netz zu schützen. Während Australien schon vor einiger Zeit ein grundsätzliches Verbot von Social-Media-Konten für unter 16-Jährige umgesetzt hat und dies nun auch auf YouTube erweitert, wird Google in den USA selbst aktiv. Auf der anderen Seite des Atlantik testet der Suchmaschinen-Anbieter eine proaktive Altersprüfung.

Social-Media-Verbot auf für YouTube

Ab Dezember 2025 dürfen Jugendliche unter 16 Jahren in Australien keine eigenen Konten mehr auf Plattformen wie Instagram, TikTok und nun auch YouTube betreiben. Nachdem YouTube zunächst ausgenommen werden sollte, wurde diese Entscheidung nach einer Empfehlung der nationalen Internetaufsicht zurückgenommen.

Grund war unter anderem eine Erhebung, laut der 37 Prozent der befragten Jugendlichen auf YouTube mit problematischen Inhalten konfrontiert wurden. Ein höherer Anteil als bei anderen Plattformen.

Während sich YouTube selbst nicht als soziales Netzwerk beschreibt, sondern als Videoplattform mit vielfältigen Inhalten, verweist die Regierung auf algorithmische Empfehlungen und Interaktionsfunktionen, die denen anderer Netzwerke ähneln.

In Australien müssen Plattformbetreiber nach dem neuen Gesetz nachweisen, dass sie angemessene Maßnahmen zur Altersverifikation ergreifen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar.

Google testet Altersprüfung in den USA

Parallel dazu hat Google angekündigt, in den Vereinigten Staaten mit der Einführung einer sogenannten „Age Assurance“ zu beginnen. Das System soll erkennen, ob Nutzerinnen und Nutzer unter 18 Jahren sind, und in diesem Fall automatisch strengere Schutzmechanismen aktivieren. Dazu zählen Einschränkungen bei App-Zugriffen, deaktivierte Standortverläufe in Google Maps, werbefreie Einstellungen sowie angepasste YouTube-Empfehlungen.

Die Altersprüfung kombiniert maschinelles Lernen mit einer anschließenden Verifikation, etwa durch das Hochladen eines Ausweisdokuments oder eines Fotos. Die Einführung erfolgt zunächst testweise und soll später auf weitere Märkte ausgeweitet werden.