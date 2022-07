PowerPhotos 2.0: Jetzt mit voller iCloud-Unterstützung

Die Anwendung bietet den Zugriff auf mehrere Foto-Werkzeuge an, mit denen sich umfangreiche Eingriffe in die eigene Foto-Bibliothek vornehmen lassen. Dabei hilft PowerPhotos nicht nur beim Aufspüren doppelter Schnappschüsse, die Anwendung kann auch mehrere Foto-Bibliotheken gleichzeitig öffnen und diese in einer neue Bibliothek zusammenführen.

Die wichtigste Neuerung: PowerPhotos 2.0 kann jetzt auch alle Fotos in der persönlichen iCloud-Fotomediathek anzeigen und bearbeiten und ist zudem in der Lage deren Download bei Bedarf direkt anzustoßen.

