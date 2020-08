PanzerGlass True Privacy: MacBook-Blickschutz und Kameraabdeckung

Wer während der Arbeit am MacBook zusätzlichen Schutz für die Privatsphäre sucht, findet mit den „Dual Privacy“-Folien von PanzerGlass eine der besten Lösungen. Die magnetischen Aufsätze schützen nicht nur vor neugierigen Blicken, sondern verfügen zusätzlich über einen Kameraschieber. Die Preise dafür sind allerdings gesalzen: Je nach MacBook-Modell müsst ihr hier zwischen 70 und 85 Euro hinlegen.

Der sogenannte Vertraulichkeitsfilter von PanzerGlass schränkt den seitlichen Blick auf das MacBook deutlich ein, während man die Folie beim frontalen Blick auf das Gerät nahezu nicht wahrnimmt. Zudem bietet ein mechanischer Kameraschieber die Möglichkeit, das Kameraobjektiv bei Nichtverwenden abzudecken.

Als weiteren Bonus bewirbt PanzerGlass den reduzierten Einfall von blauem Licht und die blendfreie Beschichtung der Folie. Die dadurch reduzierten Lichtreflexionen sollen ein angenehmeres Arbeiten ermöglichen. Unabhängig davon sorgt der Aufsatz für zusätzlichen Bildschirmschutz. Die magnetische Befestigung hält die Folie dabei sicher auf ihrem Platz.

Auf eine relevante Einschränkung beim Einsatz solcher Folien muss allerdings hingewiesen werden. Die heutigen MacBooks vertragen sich nicht mit Kameraabdeckungen oder Schutzfolien, die solche integrieren. Apple weist eigens in einem Support-Dokument auf diesen Umstand hin. PanzerGlass liefert seinen Privacy-Folien daher gemeinsam mit einer Aufbewahrungshülle aus, in der die Folie untergebracht wird, wenn man das Notebook schließen will. Optimal eignen sich die Schutzfolien somit nur dann, wenn das Notebook längere Zeit in geöffnetem Zustand genutzt wird oder auf dem Schreibtisch steht. Klappt man das Gerät ständig auf und zu, dürfte die mit dem Einsatz der Folie verbundene Prozedur schnell nervig werden.

PanzerGlass bietet die Dual-Privacy-Folie derzeit für das MacBook Pro 16“, das MacBook Pro 15,4“, das MacBook Pro bzw. MacBook Air 13“ und das MacBook mit 12“ Bildschirmgröße an.

Wer eine dünnere Alternative sucht, die sich vielleicht (wir haben es nicht getestet) auch mit Zuklappen lässt, wirft einen Blick auf den TruePrivacy Displayschutz von Belkin. Hier verzichtet ihr allerdings in jedem Fall auf die Möglichkeit, die Kamera mechanisch abzudecken.