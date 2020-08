Apple Marina Bay Sands: Ein Apple Store im Wasser

Mit Apple Marina Bay Sands steht ein ganz besonderer Apple Store in den Startlöchern. In Singapur wird schon bald die erste von Wasser umrahmte Apple-Niederlassung eröffnet.

Natürlich wird man als Kunde kein Boot besteigen müssen, um den neuen Apple Store zu erreichen. Die neue Niederlassung ist über eine Unterwasser-Passage an ein Einkaufszentrum angebunden. Architektonisch ist der Apple Store dennoch eine bemerkenswerte Ausnahmeerscheinung.

Swung by Marina Bay Sands on my way home today to check out the new Apple Store. A double rainbow appeared just as I was getting a shot from the other side of the marina pic.twitter.com/8iTXSfoiA7

Apple hat noch keinen konkreten Eröffnungstermin genannt, macht mit der Ankündigung „See you soon“ allerdings deutlich, dass man nicht mehr allzu lange warten muss.

We will soon open the doors to our new store by the Bay. Apple Marina Bay Sands will be at the heart of creativity, a place we’ve made for you to capture your ideas and passions. It will be a space for you to explore, connect and create something new. We can’t wait to see where your imagination takes you.