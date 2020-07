TruePrivacy-Folie von Belkin soll MacBook vor neugierigen Blicken schützen

Mit Belkin Screenforce TruePrivacy vertreibt Apple jetzt Display-Schutzfolien für das MacBook Air 13“, das MacBook Pro 13“ und das MacBook Pro 16“. Der Hersteller verspricht eine einfach anzubringende und leicht zu reinigende Schutzfolie für Apple-Notebooks, die den Bildschirm insbesondere auch vor neugierigen Blicken von der Seite schützen soll.

Offenbar in Abstimmung mit Apple hat Belkin die Folio so dünn konzipiert, dass sie keine Probleme beim Schließen des Deckels macht und somit auch in zugeklapptem Zustand montiert bleiben kann. Preislich liegt die Variante für 13-Zoll-Bildschirme bei 58,44 Euro und wer den Bildschirm seines 16-Zoll-Notebooks abdecken will, muss 68,18 Euro hinlegen.

Mit dem abnehm- und wiederverwendbaren Screenforce™ TruePrivacy Displayschutz sorgst du ganz einfach für vollständigen Blickschutz auf deinem MacBook Air oder Pro. Dieser mit Hüllen kompatible Displayschutz verringert die Sichtbarkeit deiner privaten Informationen über einen innovativen Seitenblickfilter. Er bietet Blendschutz und ist ultradünn, sodass du überall Blickschutz erhältst, ohne auf das ursprüngliche MacBook Erlebnis verzichten zu müssen. Auch der Schlafmodus lässt sich weiterhin aktivieren. Dieser abnehmbare Displayschutz lässt sich mit dem enthaltenen TruePrivacy Panel sicher und einfach verstauen, wenn er nicht verwendet wird. Das macht das Reisen und Arbeiten außerhalb des Büros sicherer und bietet genau dann Blickschutz, wenn du ihn am dringendsten benötigst. Außerdem lässt er sich einfach abnehmen und jedes Mal perfekt wieder anbringen – ganz ohne Luftblasen.

Wir hatten das Thema Privacy-Folien kürzlich erst im Zusammenhang mit der Apple-Warnung vor Kamera-Abdeckungen angeschnitten. PanzerGlass hat eine stärkere und mit Kameraschieber ausgestattete, magnetisch haftende Schutzfolie im Programm, die sich dann allerdings nicht mit zuklappen lässt, sondern in einer mitgelieferten separaten Hülle transportiert werden muss.