HomeKit-Angebote: Fensterkontakte und Mehrfachsteckdosen günstiger

Anzumerken ist hier, dass die Sensoren mit Bluetooth funken und ihr darauf achten müsst, dass sich ein HomeKit-Gateway, also beispielsweise ein Apple TV oder ein HomePod in Reichweite befinden.

Der Preis für die mit HomeKit kompatiblen Tür-Fenster-Sensoren von VOCOlinc lässt sich im Doppelpack per Rabattgutschein um 20 Prozent senken. Auf diese Weise bekommt ihr zwei der Bluetooth-Sensoren für zusammen knapp 30 Euro, also zum Einzelpreis von 15 Euro.

Insert

You are going to send email to