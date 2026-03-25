Einfacher Eingriff bringt messbaren Effekt
MacBook Neo: Mit Schraubenzieher und 10-Euro-Pad zu mehr Leistung
Das kompakte MacBook Neo zeigt unter Last ein bekanntes Verhalten: Der Prozessor erreicht sehr schnell hohe Temperaturen und reduziert anschließend die Leistungsaufnahme deutlich. In der Praxis kann dies dazu führen, dass die Performance nach kurzer Zeit spürbar sinkt.
Mit einem einfachen Hardware-Experiment zeigt der YouTuber Kirk Endsley, dass sich dieses Verhalten mit geringem Aufwand beeinflussen lässt.
Wärme staut sich im Gehäuse
Messungen mit Tools und Wärmebildkamera zeigen, dass sich die Hitze im Inneren auf einen kleinen Bereich konzentriert. Dort sitzt der Prozessor, der ab Werk lediglich über ein dünnes Wärmeleitpad mit dem darüberliegenden Element verbunden ist. Eine direkte Anbindung an das Gehäuse, das als Kühlfläche dienen könnte, findet nicht statt.
Unter Last steigt die Temperatur des Prozessors schnell auf Werte um 100 Grad Celsius. Gleichzeitig sinkt die Leistungsaufnahme im Verlauf auf etwa neun Watt. Dieser Vorgang wird als thermisches Drosseln bezeichnet und soll das Gerät vor Überhitzung schützen. Ein erster Test mit geöffnetem Gehäuse und externer Belüftung brachte keine Verbesserung. Offenbar fehlt es nicht nur an Luftbewegung, sondern vor allem an einer effektiven Ableitung der Wärme.
Einfacher Eingriff bringt messbaren Effekt
Der Lösungsansatz von Kirk Endsley besteht darin, die Wärme besser an die Unterseite des Geräts weiterzugeben. Dafür wird ein zusätzliches Wärmeleitpad mit einer Dicke von etwa einem Millimeter zwischen Prozessorbereich und Gehäuse eingesetzt. Der Eingriff erfordert lediglich das Entfernen der Bodenplatte, die mit wenigen Schrauben befestigt ist.
Nach dem Einbau des nur 10 Euro teuren Pads zeigt sich ein verändertes Verhalten. Die Temperatur bleibt weiterhin hoch, da das Gerät ohne aktive Kühlung arbeitet. Allerdings verteilt sich die Wärme stärker auf das Gehäuse, wodurch der Prozessor länger mit höherer Leistungsaufnahme arbeiten kann.
Dabei steigt die dauerhaft gehaltene Leistungsaufnahme auf etwa zehn bis elf Watt. Das wirkt sich direkt auf die Rechenleistung aus. In einem Benchmark-Test verbessert sich das Ergebnis von rund 1550 auf über 1700 Punkte. Gleichzeitig bleibt das Gehäuse laut Versuch im akzeptablen Temperaturbereich.
Der Eingriff verändert damit nicht die maximale Temperatur, aber die Dauer, in der das System seine Leistung halten kann. Für Nutzer, die regelmäßig rechenintensive Aufgaben ausführen, kann sich der Aufwand daher lohnen.
Und was ist dann mit der Garantie / Gewährleistung?
Apple care? Ist auch günstig und habe ich mir geholt :-)
SOD, und was genau hat das mit der Frage zu tun?
Care hat nichts mit Gewährleistung zu tun
Good to know thanks :D
Danke für die Anregung!
P.S. Funktioniert das auch mit einem Schraubendreher? ;-) SCNR
Schraubendreher
de.wikipedia.org/wiki/Schraubenzieher
Nur weil es auf Wikipedia steht, heißt es nicht, dass es richtig ist.
Viel Spaß beim Schrauben ziehen. Ich drehe sie weiterhin raus, so wie es auch richtig ist.
Zitat: „Für Nutzer, die regelmäßig rechenintensive Aufgaben ausführen, kann sich der Aufwand daher lohnen.“
Evtl. sind diese Nutzer aber auch gar nicht die Zielkunden dieses Gerätes. Man weiß es nicht …
Außerdem wollen vielleicht nicht alle Nutzer sich die Oberschenkel auf diese Weise wärmen lassen.
Coole Idee
Hallo ? Völlig inakzeptabel. Da kann man wohl kaum von preiswert sprechen.
?!?!?
Ich weiß nicht. Wenn so eine Kleinigkeit so viel bringen würde, würde Apple das dann nicht von sich aus verbauen? Und die Gewährleistung ist dann möglicherweise auch flöten.
Vermutlich sind rechenintensive Anwendungen nicht die Hauptzielgruppe, allerdings wird das Gehäuse deutlich wärmer, das könnte den Nutzern eher auffallen
Merkwürdig, dass dieses Problem beim MacBook Air wesentlich effektiver gelöst wurde. Warum hier nicht auch?
Derzeit auch im Angebot im Kombipaket mit den passenden Topflappen, damit man ungestört weiterarbeiten kann.