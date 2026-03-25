MacBook Neo: Mit Schraubenzieher und 10-Euro-Pad zu mehr Leistung

Das kompakte MacBook Neo zeigt unter Last ein bekanntes Verhalten: Der Prozessor erreicht sehr schnell hohe Temperaturen und reduziert anschließend die Leistungsaufnahme deutlich. In der Praxis kann dies dazu führen, dass die Performance nach kurzer Zeit spürbar sinkt.

Mit einem einfachen Hardware-Experiment zeigt der YouTuber Kirk Endsley, dass sich dieses Verhalten mit geringem Aufwand beeinflussen lässt.

Wärme staut sich im Gehäuse

Messungen mit Tools und Wärmebildkamera zeigen, dass sich die Hitze im Inneren auf einen kleinen Bereich konzentriert. Dort sitzt der Prozessor, der ab Werk lediglich über ein dünnes Wärmeleitpad mit dem darüberliegenden Element verbunden ist. Eine direkte Anbindung an das Gehäuse, das als Kühlfläche dienen könnte, findet nicht statt.

Unter Last steigt die Temperatur des Prozessors schnell auf Werte um 100 Grad Celsius. Gleichzeitig sinkt die Leistungsaufnahme im Verlauf auf etwa neun Watt. Dieser Vorgang wird als thermisches Drosseln bezeichnet und soll das Gerät vor Überhitzung schützen. Ein erster Test mit geöffnetem Gehäuse und externer Belüftung brachte keine Verbesserung. Offenbar fehlt es nicht nur an Luftbewegung, sondern vor allem an einer effektiven Ableitung der Wärme.

Einfacher Eingriff bringt messbaren Effekt

Der Lösungsansatz von Kirk Endsley besteht darin, die Wärme besser an die Unterseite des Geräts weiterzugeben. Dafür wird ein zusätzliches Wärmeleitpad mit einer Dicke von etwa einem Millimeter zwischen Prozessorbereich und Gehäuse eingesetzt. Der Eingriff erfordert lediglich das Entfernen der Bodenplatte, die mit wenigen Schrauben befestigt ist.

Nach dem Einbau des nur 10 Euro teuren Pads zeigt sich ein verändertes Verhalten. Die Temperatur bleibt weiterhin hoch, da das Gerät ohne aktive Kühlung arbeitet. Allerdings verteilt sich die Wärme stärker auf das Gehäuse, wodurch der Prozessor länger mit höherer Leistungsaufnahme arbeiten kann.

Dabei steigt die dauerhaft gehaltene Leistungsaufnahme auf etwa zehn bis elf Watt. Das wirkt sich direkt auf die Rechenleistung aus. In einem Benchmark-Test verbessert sich das Ergebnis von rund 1550 auf über 1700 Punkte. Gleichzeitig bleibt das Gehäuse laut Versuch im akzeptablen Temperaturbereich.

Der Eingriff verändert damit nicht die maximale Temperatur, aber die Dauer, in der das System seine Leistung halten kann. Für Nutzer, die regelmäßig rechenintensive Aufgaben ausführen, kann sich der Aufwand daher lohnen.