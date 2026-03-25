macOS 26.4: Apple passt Fenster-Skalierung an neue Rundungen an

Mit der Einführung von macOS Tahoe hatte Apple die Gestaltung der Fenster deutlich überarbeitet und stärker abgerundete Ecken eingeführt. Wie bereits kurz nach Veröffentlichung berichtet, brachte diese Änderung auch praktische Probleme mit sich.

macOS 26.3: Zur Größenänderung musste nicht im grünen, sondern im roten Bereich geklickt werden

Die Bereiche zum Vergrößern von Fenstern lagen nicht mehr dort, wo Nutzer sie erwarteten. Mit macOS 26.4 liefert Apple nun eine Korrektur nach.

Anpassung an die neue Fensterform

In der ursprünglichen Version von macOS 26 Tahoe orientierte sich der aktive Bereich zum Skalieren weiterhin an einer rechteckigen Fläche. Diese passte jedoch nicht zur sichtbaren Form der Fenster mit ihren deutlich runderen Ecken. Dadurch entstand ein Widerspruch zwischen Darstellung und tatsächlicher Interaktionsfläche.

Apple hat dieses Verhalten jetzt überarbeitet. Laut den aktuellen Entwicklerhinweisen folgt der Bereich für die Größenänderung nun der tatsächlichen Form der Fensterecke. Die aktive Zone wurde leicht verschoben und liegt näher an der äußeren Kontur des Fensters. Zudem entspricht ihre Form nicht mehr einem Quadrat, sondern orientiert sich an der Rundung.

Messungen zeigen, dass sich der Bereich um wenige Pixel nach außen verlagert hat. Damit stimmt die technische Klickfläche besser mit der sichtbaren Ecke überein. Das Ziel ist eine intuitivere Bedienung, bei der Nutzer dort klicken können, wo sie auch visuell eine Ecke erkennen.

Gewohnte Klickpunkte funktionieren nicht mehr überall

Die Anpassung bringt jedoch auch neue Umstellungen mit sich. Bereiche, die zuvor noch als Ausgangspunkt für eine Größenänderung funktionierten, reagieren nun teilweise nicht mehr. Nutzer müssen den Mauszeiger präziser entlang der tatsächlichen Rundung positionieren.

Auch andere gewohnte Aktionen können betroffen sein. So berichten Anwwender davon, dass Doppelklicks an bisherigen Positionen nicht immer wie erwartet zur Maximierung führen. Die Änderung betrifft damit nicht nur die reine Skalierung, sondern auch angrenzende Interaktionen.

Bereits in der Vorgängerversion hatte Apple angekündigt, die Problematik zu beheben, die Umsetzung verzögerte sich jedoch. Mit macOS 26.4 wurde die Anpassung gestern Abend nachgereicht.