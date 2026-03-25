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Anpassung an die neue Fensterform

macOS 26.4: Apple passt Fenster-Skalierung an neue Rundungen an
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Mit der Einführung von macOS Tahoe hatte Apple die Gestaltung der Fenster deutlich überarbeitet und stärker abgerundete Ecken eingeführt. Wie bereits kurz nach Veröffentlichung berichtet, brachte diese Änderung auch praktische Probleme mit sich.

Expected Area 2

macOS 26.3: Zur Größenänderung musste nicht im grünen, sondern im roten Bereich geklickt werden

Die Bereiche zum Vergrößern von Fenstern lagen nicht mehr dort, wo Nutzer sie erwarteten. Mit macOS 26.4 liefert Apple nun eine Korrektur nach.

Anpassung an die neue Fensterform

In der ursprünglichen Version von macOS 26 Tahoe orientierte sich der aktive Bereich zum Skalieren weiterhin an einer rechteckigen Fläche. Diese passte jedoch nicht zur sichtbaren Form der Fenster mit ihren deutlich runderen Ecken. Dadurch entstand ein Widerspruch zwischen Darstellung und tatsächlicher Interaktionsfläche.

Apple hat dieses Verhalten jetzt überarbeitet. Laut den aktuellen Entwicklerhinweisen folgt der Bereich für die Größenänderung nun der tatsächlichen Form der Fensterecke. Die aktive Zone wurde leicht verschoben und liegt näher an der äußeren Kontur des Fensters. Zudem entspricht ihre Form nicht mehr einem Quadrat, sondern orientiert sich an der Rundung.

Resolved Issue Corner

Messungen zeigen, dass sich der Bereich um wenige Pixel nach außen verlagert hat. Damit stimmt die technische Klickfläche besser mit der sichtbaren Ecke überein. Das Ziel ist eine intuitivere Bedienung, bei der Nutzer dort klicken können, wo sie auch visuell eine Ecke erkennen.

Gewohnte Klickpunkte funktionieren nicht mehr überall

Die Anpassung bringt jedoch auch neue Umstellungen mit sich. Bereiche, die zuvor noch als Ausgangspunkt für eine Größenänderung funktionierten, reagieren nun teilweise nicht mehr. Nutzer müssen den Mauszeiger präziser entlang der tatsächlichen Rundung positionieren.

Skalieren

Auch andere gewohnte Aktionen können betroffen sein. So berichten Anwwender davon, dass Doppelklicks an bisherigen Positionen nicht immer wie erwartet zur Maximierung führen. Die Änderung betrifft damit nicht nur die reine Skalierung, sondern auch angrenzende Interaktionen.

Bereits in der Vorgängerversion hatte Apple angekündigt, die Problematik zu beheben, die Umsetzung verzögerte sich jedoch. Mit macOS 26.4 wurde die Anpassung gestern Abend nachgereicht.
25. März 2026 um 12:54 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Vielleicht kann ich dann bald auf Tahoe Upgraden
    Aber ich schwanke noch

  • Könnte man so grundlegende Funktionen nicht einfach mal so lassen wie sie sind :-/

  • Haben sich nun auch endlich dafür gesorgt, dass alle Fenster den gleichen Rundungsradius haben?

  • Moin!
    Woher kommt den Zwang auf der Welt (und bei Apple), Dinge mutwillig ohne klare Notwendigkeit zu ändern?
    Warum kann ein bewährtes Bedienen nicht beibehalten werden?

    Optik, okay, man kann etwas „gefälliger“ gestalten, aber doch nicht auf Kosten der Bedienbarkeit!?!?!
    Ist das psychisch bedingt?

    Und Optik:
    jetzt sind die beiden Buttons beim iPhone für Kamera und Taschenlampe im Sperrbildschirm eingegraut. Sie sind noch da, und sie erfüllen nach wie vor ihren Zweck, aber man sieht sie schlechter (weniger Kontrast). Warum um alles in der Welt?

    Gibt es irgendeinen Zwang, bewährte Dinge zu verschlimmbessern? Es MUSS anders, um jeden Preis?
    Ich erleben das auch immer wieder bei verschiedenen Apps, hab inzwischen schon immer einen Horror, wenn ein Anbieter mitteilt, dass sie etwas „modernisiert“ haben und man doch ein Update machen soll … man man man …

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