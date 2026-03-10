Claude Code prüft Programmcode fortan automatisch auf Fehler

Der KI-Anbieter Anthropic erweitert seine Entwicklungsplattform Claude Code um eine neue Funktion zur automatischen Prüfung von Programmcode. Die Funktion mit dem Namen „Code Review“ analysiert Änderungen an Softwareprojekten mithilfe mehrerer KI-Agenten und soll Entwickler dabei unterstützen, Fehler frühzeitig zu erkennen.

Die Neuerung richtet sich vor allem an Teams, die gemeinsam an Software arbeiten. Wenn Programmierer Änderungen an einem Projekt einreichen, startet die neue Funktion automatisch eine Analyse des Codes. Die Ergebnisse erscheinen anschließend direkt in der Entwicklungsumgebung als Kommentar und markieren mögliche Problemstellen.

KI-Agenten analysieren Code selbstständig

Für die Prüfung setzt Anthropic auf ein System aus mehreren KI-Agenten. Diese untersuchen den Code parallel und suchen nach Fehlern, Sicherheitsproblemen oder ungewöhnlichen Änderungen. Gefundene Probleme werden anschließend noch einmal überprüft, damit möglichst wenige Falschmeldungen entstehen.

Die Ergebnisse fasst das System in einer Übersicht zusammen. Zusätzlich erscheinen Hinweise direkt an den betroffenen Codezeilen. Entwickler können so schnell erkennen, an welchen Stellen Änderungen notwendig sein könnten.

Wie intensiv der Code geprüft wird, hängt von Umfang und Komplexität der Änderungen ab. Kleine Anpassungen werden kurz überprüft. Größere Änderungen erhalten eine ausführlichere Analyse. Laut Anthropic dauert eine typische Prüfung etwa zwanzig Minuten.

Prüfung dauert etwa 20 Minuten

Anthropic nutzt die Funktion bereits seit mehreren Monaten im eigenen Entwicklungsprozess. Dabei zeigte sich laut Unternehmen, dass deutlich mehr Probleme erkannt werden als zuvor.

Früher erhielten etwa 16 Prozent der eingereichten Änderungen ausführliche Hinweise bei der Prüfung. Mit der neuen KI-Funktion liegt dieser Anteil nun bei rund 54 Prozent. Besonders umfangreiche Änderungen werden dabei häufiger beanstandet. Bei großen Codeanpassungen mit mehr als 1000 geänderten Zeilen meldete das System in etwa 84 Prozent der Fälle Auffälligkeiten.

Die Nutzung der Funktion wird nach Rechenaufwand berechnet. Laut Anthropic kostet eine typische Prüfung zwischen 15 und 25 US-Dollar. Unternehmen können festlegen, für welche Projekte die automatische Analyse aktiviert wird und welche monatlichen Kosten dafür maximal entstehen dürfen. Derzeit ist die Funktion als Beta-Version in einer Forschungsvorschau für Team- und Enterprise-Konten verfügbar.