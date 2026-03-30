Reduzierte HiDPI-Auswahl bei 4K-Monitoren
Apple M4 und M5: Einschränkungen bei 4K-Displays sorgen für Kritik
Mit den aktuellen Apple-Prozessoren M4 und M5 hat sich offenbar die Darstellung externer 4K-Displays unter macOS verändert. Nutzer berichten, dass die gewohnte HiDPI-Auflösung von 3840 mal 2160 Pixeln nicht mehr angeboten wird. Stattdessen endet die Auswahl bei einer skalierten Darstellung von 3360 mal 1890 Pixeln.
Das führt zu einer praktischen Einschränkung im Alltag. Anwender müssen sich zwischen zwei Varianten entscheiden. Entweder nutzen sie die volle 4K-Auflösung mit unscharfer Darstellung von Texten und Benutzeroberflächen. Oder sie greifen auf die schärfere HiDPI-Option zurück, verlieren dabei jedoch Arbeitsfläche, da die Oberfläche deutlich größer dargestellt wird.
Auf älteren Geräten mit M2- oder M3-Chips tritt dieses Verhalten nicht auf. Dort steht weiterhin die volle HiDPI-Auflösung zur Verfügung, was auf Unterschiede in der internen Verarbeitung hindeutet.
Neue Architektur begrenzt interne Bildverarbeitung
Auf smcleod.net hat man sich die Mühe gemacht, den aktuellen Stand detailliert zusammenzutragen und die technischen Hintergründe zu analysieren. Demnach liegt die Ursache in einer überarbeiteten Architektur der Displaysteuerung. Während frühere Generationen ein einheitliches Budget für die Bildverarbeitung nutzten, setzen M4- und M5-Systeme auf eine Aufteilung in mehrere Teilbereiche innerhalb eines Controllers.
Für klassische 4K-Monitore wird dabei nur ein einzelner dieser Bereiche verwendet. Dieser ist jedoch in seiner maximalen Breite begrenzt. Die verfügbare interne Auflösung reicht deshalb nicht mehr aus, um die volle 4K-Darstellung im HiDPI-Modus abzubilden. So zumindest die Theorie.
Messungen zeigen, dass diese Grenze unabhängig von Anschlussart, Anzahl der verbundenen Displays oder Systemeinstellungen bestehen bleibt. Auch Eingriffe über Software oder Anpassungen an den vom Monitor gemeldeten Fähigkeiten führen nicht zum gewünschten Ergebnis. Auffällig ist, dass die betroffenen Systeme grundsätzlich höhere Auflösungen verarbeiten können. Apple gibt für die aktuellen Chips Unterstützung für 8K-Ausgabe an. Die Einschränkung betrifft daher nicht die reine Signalübertragung, sondern die interne Berechnung der Bilddaten.
Apple muss hier nachbessern. Wann eine entsprechende Anpassung erfolgt, ist derzeit jedoch unklar.
Das MacBook Neo hat ein ähnliches Problem. Auf 4K Monitoren ist alles entweder sehr groß (1080 skaliert auf 4K) oder sehr klein (4K nativ). 1440 wäre auf meinem 27 Zoll Monitor perfekt, aber das gibt es nicht in Highres, da MacOS dafür intern auf 5k hochskalieren musste. Das kann der Chip im Neo nicht.
Ich werde nie verstehen, warum macOS so bescheidene Displayeinstellungen hat. Windows mag in vieler Hinsicht scheisse sein, aber Displays sind nahezu endlos nativ konfigurierbar, inklusive Darstellung und Auflösung getrennt.
Verstehe das Problem nicht. In nativer Auflösung ist doch alles viel zu klein.
Ich nutze meinen 4K Monitor mit 32 Zoll in 2560*1440 (zweite Stufe von links), was für mich perfekt passt.
ehrliche Frage: für was brauche ich dann 4k? Da reicht doch dann WQHD?!
Ein 4k-Monitor hat doch 3840×2160. Die beste skalierung wäre, wenn vier physikalische Pixel ein virtuelles Pixel bilden würden, also würde man dann eine virtuelle Auflösung von 1920×1080 erhalten.
Auf einem 20″ Monitor genau die richtige Größe, auf 27″ nicht so wirklich.
Daher bringt diese 4k, 5k, 8k Angabe eigentlich nichts, denn man muß immer wissen wie groß der Monitor ist.
Betrifft das nur M4+M5 oder auch die Pro+Max?
Seltsam! Bei meinem Mac mini M4 kann ich die Auflösung problemlos auf 3840 x 2160 einstellen (HP U28). Oder verstehe ich da was nicht?