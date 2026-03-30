Apple M4 und M5: Einschränkungen bei 4K-Displays sorgen für Kritik

Mit den aktuellen Apple-Prozessoren M4 und M5 hat sich offenbar die Darstellung externer 4K-Displays unter macOS verändert. Nutzer berichten, dass die gewohnte HiDPI-Auflösung von 3840 mal 2160 Pixeln nicht mehr angeboten wird. Stattdessen endet die Auswahl bei einer skalierten Darstellung von 3360 mal 1890 Pixeln.

Das führt zu einer praktischen Einschränkung im Alltag. Anwender müssen sich zwischen zwei Varianten entscheiden. Entweder nutzen sie die volle 4K-Auflösung mit unscharfer Darstellung von Texten und Benutzeroberflächen. Oder sie greifen auf die schärfere HiDPI-Option zurück, verlieren dabei jedoch Arbeitsfläche, da die Oberfläche deutlich größer dargestellt wird.

Auf älteren Geräten mit M2- oder M3-Chips tritt dieses Verhalten nicht auf. Dort steht weiterhin die volle HiDPI-Auflösung zur Verfügung, was auf Unterschiede in der internen Verarbeitung hindeutet.

Neue Architektur begrenzt interne Bildverarbeitung

Auf smcleod.net hat man sich die Mühe gemacht, den aktuellen Stand detailliert zusammenzutragen und die technischen Hintergründe zu analysieren. Demnach liegt die Ursache in einer überarbeiteten Architektur der Displaysteuerung. Während frühere Generationen ein einheitliches Budget für die Bildverarbeitung nutzten, setzen M4- und M5-Systeme auf eine Aufteilung in mehrere Teilbereiche innerhalb eines Controllers.

Für klassische 4K-Monitore wird dabei nur ein einzelner dieser Bereiche verwendet. Dieser ist jedoch in seiner maximalen Breite begrenzt. Die verfügbare interne Auflösung reicht deshalb nicht mehr aus, um die volle 4K-Darstellung im HiDPI-Modus abzubilden. So zumindest die Theorie.

Messungen zeigen, dass diese Grenze unabhängig von Anschlussart, Anzahl der verbundenen Displays oder Systemeinstellungen bestehen bleibt. Auch Eingriffe über Software oder Anpassungen an den vom Monitor gemeldeten Fähigkeiten führen nicht zum gewünschten Ergebnis. Auffällig ist, dass die betroffenen Systeme grundsätzlich höhere Auflösungen verarbeiten können. Apple gibt für die aktuellen Chips Unterstützung für 8K-Ausgabe an. Die Einschränkung betrifft daher nicht die reine Signalübertragung, sondern die interne Berechnung der Bilddaten.

Apple muss hier nachbessern. Wann eine entsprechende Anpassung erfolgt, ist derzeit jedoch unklar.