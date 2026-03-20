Google testet Gemini-App für den Mac

Google arbeitet offenbar an einer Gemini-App für den Mac. Wie Bloomberg berichtet, hat das Unternehmen bereits eine Vorabversion einer für Apple-Computer entwickelten Anwendung seines KI-Dienstes Gemini an ausgewählte Teilnehmer eines Testprogramms verteilt. Ziel sei es derzeit noch, Rückmeldungen von Nutzern zu sammeln und vor einer breiteren Veröffentlichung letzte Fehler auszubügeln.

Wettbewerb mit ChatGPT

Die Ankündigung ist aus mehrfacher Hinsicht interessant. Google arbeitet im Zusammenhang mit den ausstehenden Siri-Verbesserungen im KI-Bereich mittlerweile enger mit Apple zusammen. OpenAI ist ist mit Blick auf den Mac derweil ein wenig auf Distanz gegangen. Der Anbieter hat zu Jahresbeginn mit der Sprachunterstützung eine tragende Funktion aus der Mac-App von ChatGPT entfernt und scheint seinen Fokus verstärkt auf andere Plattformen zu legen.

Bislang läuft Google Gemini auf dem Mac nur im Browser

Die aktuell getestete Version von Google Gemini für den Mac kann mit einer Alternative zur Sprachfunktion von ChatGPT zumindest zu Beginn wohl auch nicht aufwarten. Den von Bloomberg zitierten, mit dem Projekt vertrauten Personen zufolge enthält die App zunächst nur grundlegende Funktionen. Erweiterungen dürften erst in späteren Ausbaustufen folgen.

Tiefe Integration mit anderen Apps

Zu den für die Gemini-App geplanten Funktionen gehört offenbar auch ein von Google „Desktop Intelligence“ genannter optionaler Modus. Damit soll es möglich sein, Google Gemini mit anderen Mac-Apps zu verbinden, sodass die KI beispielsweise auf Bildschirminhalte und Daten aus anderen Anwendungen zugreifen kann, um diese direkt in die Auswertung einzubeziehen.

Um dies zu ermöglichen, wird vorausgesetzt, dass Nutzer die entsprechenden Zugriffsrechte aktiv erteilen. Die Gemini-App zeigt in diesem Zusammenhang wohl zudem den Hinweis an, dass die KI in diesem Modus auf alle Informationen zugreifen kann, die auf dem Bildschirm dargestellt werden.

Informationen zur geplanten Verfügbarkeit der Gemini-App für alle Mac-Nutzer liegen bislang nicht vor.