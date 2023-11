Open-Source-Tools: OBS und GIMP mit neuen Funktionen

Sowohl die quelloffene Bildbearbeitung GIMP als auch das Aufnahmestudio OBS, das sich an YouTuber, Streamer und Filmschaffende richtet, stehen in neuen Versionen für Mac-Nutzer zum Download bereit. Beide Anwendungen setzen Neueinsteigern eine gewisse Einstiegshürde vor, lassen sich bei Interesse dann aber doch relativ schnell verstehen und können kostenlos auf dem Mac genutzt werden.

OBS in Version 30

OBS steht kurz für Open Broadcaster Software und beschreibt so etwas wie ein virtuelles Live-Studio. In der Anwendung lassen sich mehrere Kameras, Bauchbinden, Overlays und Vorlagen konfigurieren, zwischen denen sich dann im Live-Betrieb hin- und herschalten lässt.

Zudem bietet OBS virtuelle Kameras an, was euch in die Lage versetzt, das Tool in Meeting-Applikationen einzusetzen. Neben Webcams kann OBS auch den Bildschirminhalt, Bilder und andere Videoquellen darstellen und alle Inhalte dann in einem Stream ausgeben beziehungsweise selbst Videodateien exportieren. Alle Neuerungen von Version 30 haben die Entwickler in diesem Changelog zusammengefasst. Der Download wartet hier auf euch.

GIMP in Version 2.10.36

Man mag es kaum glauben, aber: Version 2.10.36 der Bildbearbeitung GIMP ist nicht irgendein Update, sondern nach Version 2.10.32 im November des vergangenen Jahres ein wirklich signifikantes, da dieses als sogenanntes „Stable Release“ gilt und für den Einsatz im produktiven Umfeld gedacht ist.

Zu den neuen Funktionen zählen neue Farbverläufe, eine erweiterte Unterstützung für animierte GIFs, der Support für Adobe Swatch Exchange (ASE) und Adobe Color Book (ACB) sowie mehrere kleine Erweiterungen, was die Programmhilfe, die Gestaltung der Benutzeroberfläche und die Texteingabe angeht.

Zur Veröffentlichung, die auch eine Handvoll Sicherheitslücken schließt, haben die GIMP-Verantwortlichen einen Blog-Eintrag veröffentlicht. Hier gehts zum Download.