Lyric Fever für Spotify bringt Songtexte in die Mac-Menüleiste

Lyric Fever ist ein kleines App-Projekt, das sich an Spotify-Nutzer richtet, die gerne einen Blick auf die Texte der laufenden Songs werfen. Die App blendet die jeweils aktuelle Textzeile direkt in der Menüleiste des Mac an.

Das ist ohne Frage eine sehr spezielle Lösung, die zudem voraussetzt, dass ihr auch etwas Platz für dergleichen am oberen Bildschirmrand habt. Um hier etwas Flexibilität zu gewährleisten, lässt sich die Länge der Songtextanzeige in der Menüleiste ein Stück weit anpassen.

Um eine flüssige Darstellung der durchlaufenden Textzeilen zu ermöglichen, lädt die App die Songtexte jeweils am Stück aus dem Internet und speichert sich lokal zwischen. Voraussetzung für die Funktion ist neben einem Benutzerkonto bei Spotify auch die Desktop-App des Musikdienstes auf dem Mac.

Der kostenlose Download von Lyric Fever ist über das Entwicklerportal GitHub möglich. Dort hat der Entwickler auch weitere Infos zu seinem Projekt bereitgestellt.