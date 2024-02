UniFi Ultra: Cloud Gateway und Switch erweitern die neue Reihe

Mit dem Swiss Army Knife Ultra hat Ubiquiti bereits im vergangenen Monat den Grundstein für eine neue Produktreihe gelegt, die jetzt mit dem Cloud Gateway Ultra und dem Switch Ultra Zuwachs erhält. Von den Leistungsdaten her sortiert sich Ultra am unteren Ende der UniFi-Produktlinie ein und zielt eindeutig auf die Verwendung im Home-Office oder in privaten Umgebungen.

Optisch erinnern die neuen Produkte ein Stück weit an die in technischer Hinsicht längst nicht mehr aktuellen AmpliFi-Geräte und es würde uns nicht wundern, wenn UniFi diese künftig vollständig durch die Ultra-Linie ersetzt.

Das von UniFi empfohlene Basis-Setup sieht das Cloud Gateway Ultra in Verbindung mit dem WLAN-Hotspot Swiss Army Knife Ultra vor.

Cloud Gateway Ultra und Switch Ultra starten bei 108 Euro

Das neue Gateway bringt nicht nur umfangreiche Verwaltungs- und Konfigurationsoptionen für das Netzwerk, sondern agiert auch als zentraler Router mit der Möglichkeit, neben dem Internet-Uplink bis zu vier Geräte mit bis zu einem Gigabit Geschwindigkeit per Kabel anzubinden. Den Preis für das Cloud Gateway Ultra gibt Ubiquiti mit 108,29 Euro an.

Als optionale Erweiterung kommt hier dann der neue Switch Ultra mit seinen acht Netzwerkanschlüssen ins Spiel. Interessant sind hier die von Ubiquiti angebotenen Möglichkeiten zur Leistungserweiterung durch unterschiedliche Netzteile.

Generell kann der Ultra-Switch zum Preis von 108,29 Euro auch ohne externes Netzteil arbeiten. Allerdings sind die PoE-Optionen dann in vollem Umfang von der Eingangsleistung über den Uplink-Anschluss begrenzt. Optional wird der Switch Ultra aber auch mit einem externen 60-Watt-Netzteil für 153,51 Euro oder mit einem 210-Watt-Netzteil für 220,15 Euro angeboten, was die auf die einzelnen Anschlüsse verteilbare PoE-Leistung drastisch erhöht.

UniFi Express bereits im Dezember vorgestellt

Als erstes Produkt, das die Design-Linie von AmpliFi aufgreift, hat Ubiquiti bereits im Dezember mit UniFi Express ein Kombigerät vorgestellt, dass ein Cloud-Gateway und einen WLAN-Accesspoint vereint und wohl als All-in-one-Lösung für kleinere Umgebungen gedacht ist.