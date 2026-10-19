ONLYOFFICE 10: Kostenloser Office-Ersatz neu aufgelegt

Die kostenlose Bürosoftware ONLYOFFICE ist in Version 10 erschienen. Das quelloffene Office-Paket bietet eine Alternative zu Microsoft 365 und richtet sich an Nutzer, die Word-Dokumente, Excel-Tabellen und PowerPoint-Präsentationen bearbeiten möchten, ohne dafür ein Abonnement abzuschließen. Neben der Desktop-Anwendung für den Mac stehen auch kostenlose Apps für iPhone und iPad bereit.

ONLYOFFICE: Alle Office-Anwendungen in einem Fenster

Mit Version 10 haben die Entwickler die Anwendung technisch neu aufgebaut. Das bringt allerdings eine kleine Unannehmlichkeit mit sich: Bestehende Einstellungen lassen sich teilweise nicht übernehmen. Nach dem Update müssen Nutzer gegebenenfalls verbundene Cloud-Konten bei Drittanbietern wie Nextcloud, Dropbox, Moodle und Co. erneut verbinden.

Optionale KI-Assistenten werden flexibler

Die auffälligsten Änderungen betreffen die optionalen KI-Funktionen, die sich auch komplett deaktivieren lassen. Schon mit Version 9.2 hatte ONLYOFFICE einen KI-Agenten integriert, der Dokumente analysieren, Texte bearbeiten und wiederkehrende Aufgaben übernehmen kann. Nun erweitern die Entwickler dessen Möglichkeiten.

Die Textverarbeitung von ONLYOFFICE

Die neuen KI-Werkzeuge lassen sich als Erweiterung installieren und unterstützen unter anderem Websuchen sowie die Anbindung externer Dienste über das Model Context Protocol (MCP). Nutzer können eigene Schnellaktionen für markierte Textstellen definieren und unterschiedlichen Assistenten verschiedene KI-Modelle zuweisen.

Auch die Textbearbeitung wird ausgebaut. KI-generierte Änderungen sollen bestehende Formatierungen und eingebettete Objekte erhalten. Bei Fragen zu Dokumenten oder Tabellen kann der Assistent zudem direkt auf die betreffenden Stellen verlinken. Das bisher vorinstallierte KI-Plugin gehört allerdings nicht mehr zum Standardpaket und muss bei Bedarf nachgerüstet werden.

Verbesserungen für Tabellen und PDF-Dateien

Abseits der KI-Funktionen gibt es zahlreiche kleinere Ergänzungen. Die Tabellenkalkulation kann Diagramme jetzt auch aus voneinander getrennten Datenbereichen erstellen und Dateien im älteren XLS-Format speichern. Berechnungen umfangreicher Matrixformeln sollen schneller ablaufen und weniger Arbeitsspeicher benötigen.

ONLYOFFICE: Auch PDFs lassen sich bearbeiten und ausfüllen

Der PDF-Editor erhält zusätzliche Werkzeuge zum Entfernen von Metadaten und Anmerkungen. Unterschriften lassen sich einfacher einfügen, Formulare können mit unterschiedlichen Benutzerrollen versehen werden.

Bei Präsentationen kommen neue Ansichten für Notizen und Handzettel hinzu. Auch die Druckoptionen wurden erweitert. Die Textverarbeitung erlaubt es unter anderem, Tabellenzeilen vor einem unerwünschten Seitenumbruch zu schützen.

ONLYOFFICE: Die Tabellenkalkulation bietet alle wichtigen Werkzeuge

ONLYOFFICE bleibt damit eine interessante Option für alle, die gelegentlich Office-Dateien bearbeiten müssen. Bereits seit Version 9 unterstützt die Mac-Anwendung auch Formate aus Apples Pages, Numbers und Keynote. Die mobilen Anwendungen ergänzen das Angebot für die Bearbeitung unterwegs.

Hinter ONLYOFFICE steht das Softwareunternehmens Ascensio mit Sitz in Lettland. Dort liegen nach Angaben der Entwickler auch die Rechte an der Software. Organisatorisch ist das OpenSource-Projekt in Singapur registriert.