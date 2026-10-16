Sylvox Frameless Pro ausprobiert: Großes Kino auf der Terrasse

Ein Fernseher mitten im Garten, der weder vor Regen noch vor einem kräftigen Schauer in Sicherheit gebracht werden muss? Der Sylvox Frameless Pro macht genau das möglich. Der speziell für den Außenbereich entwickelte 4K-Fernseher kombiniert ein besonders helles Display mit wetterfestem Metallgehäuse und Google TV. Wir haben ausprobiert, wie gut das funktioniert, und den Fernseher dabei nicht nur mit Filmen, sondern auch mit Gartenschlauch und Wasserpistole konfrontiert.

Schickes Design und praktische Tragegriffe

Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Frameless Pro kaum von einem gewöhnlichen Fernseher. Auffällig sind die schmalen Bildschirmränder, die dem Gerät seinen Namen geben. Laut Sylvox nimmt das Display rund 95 Prozent der Vorderseite ein. Das robuste Metallgehäuse ist dagegen deutlich massiver als bei typischen Wohnzimmerfernsehern. Die 55-Zoll-Version wiegt beispielsweise 21,5 Kilogramm.

Erfreulich praktisch sind deshalb die integrierten Tragegriffe auf der Rückseite. Sie erleichtern den Transport und das Positionieren ungemein. Gerade bei einem schweren Fernseher, den man nicht einfach am dünnen Displayrand anfassen möchte, ist das eine sinnvolle Lösung.

Anders als bei normalen Fernsehern gehören Standfüße allerdings nicht zum Lieferumfang. Der Frameless Pro muss an einer Wand oder einem separaten Ständer befestigt werden. Sylvox bietet dafür unterschiedliche Lösungen an, darunter auch einen mobilen TV-Ständer und einen wetterfesten Schrank mit motorisiertem TV-Lift. Alternativ lassen sich passende VESA-Halterungen anderer Hersteller verwenden.

Der Gartenschlauch als Härtetest

Das wichtigste Ausstattungsmerkmal ist der Wetterschutz. Das Gehäuse erfüllt die Schutzklasse IP56 und ist damit gegen Staub und starkes Strahlwasser geschützt. Temperaturen zwischen minus 30 und plus 50 Grad Celsius sollen ebenfalls kein Problem darstellen.

Natürlich wollten wir wissen, wie ernst es Sylvox damit meint. Also haben wir den Fernseher kurzerhand mit dem Gartenschlauch abgebraust und zusätzlich mit einer Wasserpistole bespritzt. Das Ergebnis: Der Frameless Pro zeigte sich davon völlig unbeeindruckt und funktionierte anschließend wie zuvor.

Eine kleine Schwäche fiel uns bei der Verarbeitung dennoch auf. Die Dichtung zwischen Display und Gehäuse ist zwar dicht, hätte aber etwas sorgfältiger aufgetragen werden können. Gerade bei einem Fernseher dieser Preisklasse erwarten wir auch optisch eine sauberere Ausführung.

Die Anschlüsse liegen hinter einer verschraubten Schutzabdeckung. Das erschwert zwar den spontanen Zugriff, ist angesichts des Wetterschutzes aber nachvollziehbar. Auch die Fernbedienung ist wetterfest und erfüllt sogar die Schutzklasse IP66.

Auch bei Tageslicht gut erkennbar

Die eigentliche Stärke spielt der Frameless Pro beim Bild aus. Das LCD-Panel löst mit 3.840 × 2.160 Pixeln auf und erreicht laut Hersteller eine Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits. Hinzu kommt eine matte Bildschirmoberfläche, die störende Spiegelungen wirkungsvoll reduziert.

In der Praxis ergibt das ein ausgesprochen gutes Gesamtbild. Selbst bei hellem Tageslicht bleiben Inhalte ordentlich erkennbar. Natürlich hängt die Bildqualität davon ab, ob die Sonne direkt auf das Display scheint oder der Fernseher etwas geschützt steht. Für den vorgesehenen Einsatz im Garten oder auf der Terrasse sind die Helligkeitsreserven jedoch mehr als willkommen.

Bei größerem Betrachtungsabstand relativieren sich auch manche Unterschiede zu hochwertigen Fernsehern fürs Wohnzimmer. Farben und Schärfe gefallen, Bewegungen werden sauber dargestellt. Mit maximal 60 Hertz und HDR10 ist der Frameless Pro technisch allerdings kein ausgewiesener High-End-Fernseher. Dolby Vision und 120 Hertz fehlen.

Abends wird das Bild noch besser

Richtig begeistert hat uns die Darstellung nach Einbruch der Dunkelheit. Ohne störendes Umgebungslicht wirkt das Bild ausgesprochen satt, lebendig und kontrastreich. Gerade Filme und Serien kommen dann sehr gut zur Geltung. Zusammen mit dem großen Bildschirm entsteht schnell echtes Freiluftkino-Gefühl.

Natürlich erreicht das LCD-Panel nicht die tiefen Schwarzwerte und die Präzision eines hochwertigen OLED-Fernsehers. Dessen einzelne Bildpunkte können schließlich vollständig abgeschaltet werden. Beim Sylvox bleibt dagegen eine LED-Hintergrundbeleuchtung aktiv. Dennoch hat uns der Kontrast im abendlichen Einsatz positiv überrascht.

Wer hauptsächlich abends fernsieht, bekommt also ein gutes Bild, benötigt dafür allerdings nicht unbedingt die maximale Helligkeit der Pro-Version. Dazu später mehr.

Google TV läuft erfreulich flott

Auch bei der Software gibt es wenig zu beanstanden. Sylvox setzt auf Google TV, das in unserem Test ausgesprochen schnell und zuverlässig reagierte. Menüs lassen sich flüssig durchblättern, Apps starten unkompliziert und die Bedienung gibt keine Rätsel auf.

Die wichtigsten Streamingangebote stehen direkt zur Verfügung. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Spotify und auch Apples TV-App lassen sich installieren beziehungsweise nutzen. Ein zusätzlicher Streaming-Stick oder eine Apple-TV-Box ist damit grundsätzlich überflüssig.

Aus Apple-Sicht gibt es allerdings eine Einschränkung: Die Apple-TV-App ermöglicht zwar den Zugriff auf Apple TV und die dort verfügbaren Inhalte, eine native AirPlay-Unterstützung besitzt der Fernseher jedoch nicht. Stattdessen setzt Sylvox auf Google Cast. Wer beispielsweise den gesamten iPhone-Bildschirm per AirPlay übertragen möchte, benötigt weiterhin einen entsprechenden Empfänger.

Die mitgelieferte Fernbedienung gefällt uns ebenfalls. Sie liegt gut in der Hand, ist intuitiv aufgebaut und bietet Direktzugriffe auf wichtige Funktionen. Auch die Google-Sprachsteuerung ist integriert.

Anschlüsse und Ton überzeugen

Bei den Anschlüssen ist praktisch alles vorhanden, was man im Alltag benötigt. Drei HDMI-Eingänge, davon einer mit eARC für externe Audiogeräte, treffen auf zwei USB-Anschlüsse, Ethernet, einen optischen Digitalausgang und einen Kopfhöreranschluss. Ein Triple-Tuner für Satellit, Kabel und Antenne ist ebenfalls an Bord. WLAN und Bluetooth ergänzen die Ausstattung.

Überraschend positiv fiel auch der Klang aus. Die integrierten Lautsprecher liefern einen ordentlichen, gut verständlichen Ton, der gerade für Serien, Sportübertragungen oder das gelegentliche Fernsehen auf der Terrasse vollkommen ausreicht. Angesichts des robusten, geschlossenen Gehäuses hatten wir hier weniger erwartet.

Wer regelmäßig Filme schauen und ein möglichst eindrucksvolles Heimkino-Erlebnis genießen möchte, sollte dennoch über eine externe Soundlösung nachdenken. Vor allem bei Bass und Räumlichkeit kann eine gute Soundbar mehr leisten. Sylvox bietet hierfür ebenfalls wetterfeste Modelle an.

Frameless oder Frameless Pro?

Die größte Frage stellt sich beim Preis. Der Frameless Pro ist mit 2.799 Euro für 43 Zoll und 3.699 Euro für 55 Zoll alles andere als günstig. Bei 65 Zoll werden 4.999 Euro fällig, das 75-Zoll-Modell kostet sogar 6.599 Euro.

Nur 50 Zentimeter entfernt und immer noch gut.

Allerdings gibt es mit dem normalen Sylvox Frameless eine wesentlich günstigere Alternative. Beide Serien teilen sich das nahezu rahmenlose Design, die 4K-Auflösung, Google TV und den IP56-Wetterschutz. Der entscheidende Unterschied liegt bei der Helligkeit: Während die normale Version 1.000 Nits erreicht, bietet der Frameless Pro mit 2.000 Nits die doppelte Spitzenhelligkeit.

Bei gleicher Größe ist der Preisunterschied erheblich. Das normale 55-Zoll-Modell kostet 2.699 Euro und damit 1.000 Euro weniger als die Pro-Ausführung.

Wer seinen Fernseher hauptsächlich auf einer überdachten Terrasse, unter einer Pergola oder am Abend nutzt, dürfte deshalb bereits mit dem normalen Frameless sehr gut bedient sein. Steht das Gerät dagegen regelmäßig in direkter Sonne, können die zusätzlichen Helligkeitsreserven des Pro den Unterschied ausmachen.

Fazit: Tolles Outdoor-TV-Erlebnis zum hohen Preis

Der Sylvox Frameless Pro hat uns im Alltag ausgesprochen gut gefallen. Er bietet ein helles, scharfes und insbesondere abends überraschend kontrastreiches Bild. Die matte Oberfläche reduziert Spiegelungen, Google TV arbeitet schnell und zuverlässig und selbst die eingebauten Lautsprecher haben uns positiv überrascht.

Die robuste Konstruktion überzeugt ebenfalls. Unseren improvisierten Wassertest überstand das Gerät problemlos, und die praktischen Tragegriffe erleichtern den Umgang mit dem schweren Fernseher. Etwas mehr Sorgfalt bei der Displaydichtung und eine mitgelieferte Standlösung hätten wir uns allerdings gewünscht.

Am Ende bleibt vor allem der Preis. Wer dauerhaft im Freien fernsehen und dabei selbst bei Sonnenschein ein gut erkennbares Bild haben möchte, bekommt mit dem Frameless Pro eine überzeugende Lösung. Für viele Haushalte dürfte der günstigere Frameless aber bereits vollkommen ausreichen. Gerade bei überwiegend abendlicher Nutzung würden wir uns den Aufpreis von 1.000 Euro deshalb zweimal überlegen.

Der Sylvox Frameless Pro ist in der 55-Zoll-Version bei Amazon sowie direkt beim Hersteller erhältlich. Die günstigere Standardvariante gibt es ebenfalls bei Amazon.