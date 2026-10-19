Apple plant vier Verkaufsstarts an vier Freitagen in Folge

Apple hat für die kommenden Wochen offenbar einen ziemlich straffen Zeitplan vorgesehen. An vier aufeinanderfolgenden Freitagen sollen neue Geräte in den Handel kommen. Während die Verkaufstermine für das iPhone Duo, den HomePod mini 2 und die neuen Home-Produkte bereits feststehen, gibt es jetzt auch konkrete Hinweise auf den Marktstart der nächsten Mac-Generation und des überarbeiteten iPad mini.

Die Apple Stores bereiten sich auf neue Produkte vor

Nach Informationen des Apple-Beobachters Mark Gurman bereitet Apple für die Nacht vom 5. auf den 6. November eine größere Umgestaltung seiner Ladengeschäfte vor. Bei solchen Aktionen werden üblicherweise neue Produkte auf den Ausstellungstischen platziert und die begleitenden Werbematerialien ausgetauscht. Der Termin deutet darauf hin, dass zumindest ein Teil der bislang unangekündigten Geräte am Freitag, dem 6. November, in den Verkauf gehen könnte.

Neue MacBooks und OLED-iPad Ende Oktober

Die Vorstellung der neuen Hardware wird bereits für die letzte Oktoberwoche erwartet. Wie Anfang des Monats berichtet, dürfte Apple dann sein Mac-Portfolio aktualisieren und ein neues iPad mini präsentieren.

Inzwischen zeichnet sich auch der Ablauf ab. Für den Abend des 27. Oktober hat Apple ausgewählte Influencer zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen. Am darauffolgenden Mittwoch soll eine ganztägige Veranstaltung stattfinden, bei der die neuen Produkte ausprobiert werden können.

Ab 30. Oktober: Der HomePod mini 2 ist für 169 Euro erhältlich

Erwartet werden erste MacBooks mit Touchscreen, neue MacBook-Pro-Modelle mit OLED-Displays sowie ein 14 Zoll großes MacBook Pro und ein iMac mit M6-Prozessor. Auch ein iPad mini mit OLED-Bildschirm steht auf der Liste. Welche dieser Geräte tatsächlich am 6. November erhältlich sein werden, ist bislang offen.

Vier Freitage mit neuer Apple-Hardware

Sollte sich der Termin bestätigen, ergibt sich für Apple ein ungewöhnlich dicht gedrängter Verkaufsplan. Den Auftakt macht am 23. Oktober das iPhone Duo. Eine Woche später, am 30. Oktober, folgt der HomePod mini 2. Für den 6. November werden die neuen Macs und möglicherweise das iPad mini erwartet.

23. Oktober: iPhone Duo

iPhone Duo 30. Oktober: HomePod mini 2

HomePod mini 2 6. November: Neue Macs und möglicherweise iPad mini (erwartet)

Neue Macs und möglicherweise iPad mini (erwartet) 13. November: HomeView und Apple TV 4K (HomeView vorerst nicht in Deutschland)

HomeView und Apple TV 4K (HomeView vorerst nicht in Deutschland) Dezember: Erste Produkte der Apple Home Collection (vorerst nicht in Deutschland)

Am 13. November stehen schließlich das neue Apple TV 4K und Apples Smarthome-Display HomeView an. Letzteres wird allerdings vorerst nicht in Europa angeboten.

Auch danach ist das Herbstprogramm noch nicht vollständig abgeschlossen. Im Dezember soll der Vertrieb erster Produkte aus der neuen Apple Home Collection beginnen. Dazu gehören unter anderem Überwachungskameras, die Apple gemeinsam mit LG entwickelt hat. Für Deutschland ist auch hier bislang kein Verkaufsstart angekündigt.