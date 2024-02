Onlinezugangsgesetz 2.0: Rechtsanspruch auf digitale Verwaltung

Wer im Jahr 2028 einen Behördentermin ausmachen muss, der soll das Recht darauf haben, diesen auch in digitaler Form wahrnehmen zu können; die Verwaltungsleistung also am Rechner zu beantragen statt beim Bürgeramt vorsprechen zu müssen. Dies sieht die Neuauflage des Onlinezugangsgesetzes vor, auf das sich die Ampel-Parteien heute geeinigt haben.

Die stockende Verwaltungsdigitalisierung raubt Bürgern kostbare Zeit und ist ein Standortnachteil für Deutschland. Mit dem #OZG 2.0 ändert sich das.

Zentrale Forderungen der FDP kommen:

👉 jeder Bürger erhält ein Recht auf digitale Verwaltung

👉 wir etablieren deutschlandweit… — Maximilian Funke-Kaiser (@max_fksr) February 19, 2024

Zentrales Verwaltungskonto „BundID“

Was an den ebenfalls begrüßenswerten, häufig jedoch nur schlecht durchzusetzenden Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz erinnert, ist nach Angaben der Tagesschau allerdings mit mehreren Einschränkungen versehen. Die Verwaltungsleistung darf etwa nur eingeklagt werden, wenn deren Bereitstellung technisch auch möglich ist. Zudem sollen Bürger keine Schadensersatzansprüche geltend machen können.

Grundsätzlich jedoch soll das Onlinezugangsgesetz 2.0 dafür sorgen, dass jeder Bürger ein Recht auf digitale Verwaltung und zudem einen vereinfachten Zugriff auf das zentrale Verwaltungskonto „BundID“ erhält, wie der digitalpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Maximilian Funke-Kaiser, angibt.

Rücksetzbriefe kehren zurück

Für mehr Akzeptanz des zentralen Verwaltungskonto soll auch der Rücksetzbrief wieder eingeführt werden. Mit diesem können Anwender, die die PIN ihres elektronischen Personalausweises vergessen haben, eine neue anfordern. Der Brief war nach einjähriger Pilotphase am Markt eingestellt worden, da die Bundesregierung für jedes Schreiben 13 Euro ausgegeben hat, viele der neu angeforderten PINs aber nie genutzt wurden. ifun.de berichtete:

Zukünftig soll hier nun ein 0,85-Euro-Brief zum Einsatz kommen, wie er auch von Kreditinstituten für die Zustellung neuer Zugangsdaten genutzt wird.

Noch unbestätigt, im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes aber wohl ebenfalls geplant, soll die Vereinfachung der Zahlungsmöglichkeiten sein. Personalausweise, Fahrzeuganmeldungen und andere kostenpflichtige Vorgänge sollen sich zukünftig auch per Kreditkarte, PayPal oder über Apple Pay begleichen lassen.

Innerhalb der nächsten beiden Jahre sollen nun die neuen Standards und benötigten Schnittstellen für das Onlinezugangsgesetz 2.0 erarbeitet werden.