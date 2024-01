Zu teuer: PIN-Rücksetzdienst für Onlineausweis eingestellt

Im vergangenen Februar informierte das Bundesministerium des Innern und für Heimat mit großem Tamtam über den Start eines neuen Onlineportals, das eine Komfortfunktion für Besitzer des sogenannten Online-Ausweises anbieten sollte.

Kein Jahr durchgehalten

Für Anwender, die über den Personalausweis mit integrierter Online-Funktion verfügten, sich aber nicht mehr an die zugehörige PIN erinnern konnten, wurde der neue „PIN-Rücksetz- und Aktivierungsdienst“ an den Start gebracht. Damals offiziell als „Betaversion“ gekennzeichnet, sollte dieser das Zurücksetzen des verbundenen Zahlencodes mit wenigen Handgriffen online ermöglichen. Klingt erst mal nicht nach viel, war aber durchaus signifikant, da so der bis dahin verpflichtende Gang zum Bürgeramt vermieden werden konnte.

Dabei handelte es sich lediglich um ein halb-digitales Verfahren. Auf der Portal-Webseite ließ sich das Zurücksetzen der Ausweis-PIN zwar online anfordern, eine neue PIN und der zugehörige Aktivierungscode wurden dann jedoch erst ein bis zwei Werktage später per Post zugestellt.

Ab sofort wieder zum Bürgeramt

Nun, nicht einmal ein Jahr nach dem Start der Beta-Version wird der PIN-Rücksetz- und Aktivierungsdienst wieder eingestellt. Im Behörden-Deutsch: „Der PIN-Rücksetz- und Aktivierungs-Dienst musste daher […] leider auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden.“

Das Innenministerium verweist auf den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Das POSTIDENT-Verfahren, über das die Briefe zugestellt worden sind, habe sich als zu kostenintensiv erwiesen. Bürger müssten zukünftig wieder den Bürgerservice ihrer Kommunen kontaktieren beziehungsweise in einem der lokalen Bürgerämter vorsprechen, um eine vergessene Ausweis-PIN zurückzusetzen.

Seit dem Start des Portals wurden zwei Millionen PIN-Briefe verschickt, allerdings wurden nur 60 Prozent davon auch zum Zurücksetzen der PIN benötigt, fast jeder zweite Brief landete ungenutzt im Müll.