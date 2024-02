Europäische Kommission: Verfahren gegen TikTok eingeleitet

Die Europäische Kommission hat ein förmliches Verfahren gegen den Kurzvideodienst TikTok eingeleitet, um festzustellen, ob ByteDance möglicherweise gegen das neue Gesetz über digitale Dienste verstoßen haben.

Ein besonderes Augenmerk der Europäischen Kommission liegt dabei insbesondere auf den Bereichen Jugendschutz, Werbetransparenz und auf der „suchterzeugenden Gestaltung“ des Angebotes, mit der TikTok möglicherweise gegen das neue Digitalgesetz verstoßen hat.

Erst am Samstag in Kraft getreten

Das Gesetz über digitale Dienste war erst am Samstag offiziell in Kraft getreten und sorgt nun für ein erstes Verfahren. Das Verfahren selbst ist bereits seit 2022 in der Mache und soll sich nun mit den folgenden Bereichen beschäftigen, in denen es zahlreiche Fragen zu klären gilt:

Tut TikTok genug, um Kinder vor negativen Effekten des Netzwerkes, etwa dem so genannten „Rabbit Hole-Effekt„, zu schützen? Sind die Systeme zur Altersüberprüfung, die TikTok nutzt, effektiv genug?

Geht TikTok ausreichend gegen Radikalisierungsprozesse vor, beschränkt den Zugang von Minderjährigen zu ungeeigneten Inhalten und sorgt sich aktiv um das körperliche und geistige Wohlbefinden der jungen Nutzer?

Bietet TikTok eine durchsuchbare Datenbank aller Werbepartner an? Ist die Gestaltung des TikTok-Empfehlungssystems im Einklang mit den neuen europäischen Vorgaben?

Bemüht sich TikTok darum, die Plattformtransparenz zu steigern? Erhalten Forschende den Zugang zu öffentlich verfügbaren Daten der Plattform, wie vom Gesetz über digitale Dienste vorgesehen?

Sollten die Untersuchungen der Europäischen Kommission Mängel aufdecken, könnten diese als gravierende Verstöße gegen das Gesetz über digitale Dienste gewertet und mit signifikanten Geldstrafen geahndet werden.

Wann genau mit ersten Ergebnissen zu rechnen sein wird, ist allerdings unklar. Das Gesetz über digitale Dienste setzt keine Frist für den Abschluss solcher Verfahren.