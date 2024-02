Apple Vision Pro 2 im Herbst 2025: Warten bis zur nächsten Generation?

Wird Apple die Apple Vision Pro in ihrer jetzigen Form auch außerhalb der Vereinigten Staaten zum Kauf anbieten, oder wird der Konzern den Verkauf in Europa und Asien erst in Angriff nehmen, sobald die nächste Generation der Datenbrille vor der Auslieferung steht?

Mindestens noch 18 Monate Wartezeit

Sollten sich hiesige Anwender noch bis zur zweiten Iteration des Mixed Reality Headsets gedulden müssen, dann könnte die Wartezeit noch satte 18 Monate betragen. Davon geht der für gewöhnlich gut unterrichtete Apple-Beobachter Mark Gurman aus und terminiert das Debüt der nächsten Vision Pro-Generation damit in den Herbst 2025.

Dabei bleibt fraglich, welche Aspekte der Datenbrille Apple mit der Ausgabe der nächsten Geräte-Generation überarbeiten wird. Kritisiert wird von frühen Anwendern vor allem das Gewicht, das bei langen Sitzungen mit der Apple Vision Pro ge- beziehungsweise ertragen werden muss, sowie der mit zunehmender Nutzungsdauer spürbar zurückgehende Komfort.

Gewicht, Komfort und Isolation

Auch die Auswahl an immersiven Applikationen, fehlende Spiele und Sportangebote wurden von Käufern in den Vereinigten Staaten moniert. Dazu kommt der steile Preis, für den sich alternativ auch zwei aktuelle iPhones kaufen lassen, sowie ein konzeptueller Kompromiss: wer die Apple Vision Pro aufsetzt, taucht in seine eigene Welt ab und kann diese (von FaceTime-Telefonaten abgesehen) nicht wirklich mit Arbeitskollegen, Familienmitgliedern und Freunden teilen.

Mit Blick auf die allererste Ausgabe der Apple Watch, scheinen grundsätzlich interessierte Anwender ganz gut damit beraten, die erste Generation der Apple Vision Pro links liegen zu lassen, um von den ersten Änderungen zu profitieren, die Apple bei der zweiten Ausgabe der Apple Vision Pro unter Einbeziehung erster Anwender-Rückmeldungen in das Gerät einfließen lassen wird. Und vielleicht bleibt deutschen Anwendern ohnehin nichts anderes übrig, als sich noch bis in den kommenden Herbst zu gedulden.