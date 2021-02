Online-Event: Apple kündigt Live-Premiere mit „Überraschungen“ an

Gestern noch hat die 19-jährige Musikerin Billie Eilish Werbung für den baldigen Start des HD-Streaming-Angebotes Spotify HiFi gemacht, heute spannt Apple die 2001 in Los Angeles geborene Überfliegerin vor den Karren des Video-Streaming-Dienstes Apple TV+.

Live-Premiere mit Performance und mehr

Dort wird am kommenden Donnerstag die Musik-Dokumentation „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“ anlaufen. Statt eines regulären Katalog-Neuzuganges, hat Apple den Filmstart jetzt als Live-Premiere angekündigt, die von einem Gespräch mit Billie Eilish, einer exklusiven Performance und anderen „besonderen Überraschungen“ flankiert werden soll.

Eine Ansage, die Erinnerungen an das U2-Album „Songs of Innocence“ hochkommen lässt. Dieses hatte Apple 2014 unter allen Nutzern des iTunes Music Store automatisch verteilt und damit für einen Sturm der Kritik gesorgt. Ein Jahr später stellte der Konzern ein gesondertes Löschwerkzeug bereit, dass das U2-Album wieder aus den Bibliotheken der Anwender entfernte. Doch zurück zu Eilish, denn Apple wird in den vergangenen sieben Jahren sicher dazugelernt haben.

Diese wird ihre Musik-Dokumentation einen Tag früher als am üblichen Freitag auf Apple TV+ veröffentlichen und gleichzeitig die neue Single „ilomilo“ bereitstellen. Bei der Musik-Dokumentation handelt es sich um eine exklusive Apple-Produktion dessen Premieren-Event von dem Apple Music-Moderator Zane Lowe begleitet werden soll.

Ab 3 Uhr deutscher Zeit

Das Event wird am Donnerstag um 18:00 Uhr (Pacific Time) starten – Fans in Deutschland müssen damit bis um 3 Uhr Nachts ausharren bzw. entsprechend früh aufstehen, um der digitalen Veranstaltung beiwohnen zu können. Diese wird nicht nur in der Apple TV-Applikation und bei Apple Music sondern auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Künstlerin übertragen.