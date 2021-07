Online-Backups mit Backblaze sollen deutlich schneller werden

Backblaze bietet Backup-Speicherplatz in der Cloud und dazu begleitend Desktop-Software für Mac und Windows an, mit deren Hilfe regelmäßige Datensicherungen komfortabel und ohne Aufwand erfolgen können. Preislich muss man hierfür bei jährlicher Zahlungsweise 5 Dollar im Monat rechnen. Der Speicherplatz ist dabei unbegrenzt, jedoch auf einen Computer inklusive daran angeschlossener Laufwerke begrenzt.

Backblaze hat seine Software für Online-Backups in Version 8.0 veröffentlicht und will insbesondere den Datendurchsatz bei den Sicherungsvorgängen merklich verbessern. Statt bislang 30 sollen mithilfe der neuen Version der zugehörigen Mac-App nun bis zu 100 Sicherungsvorgänge parallel laufen – vorausgesetzt, die Internet-Anbindung macht da noch mit.

