„One Claude“: Anthropic schafft den separaten Cowork-Modus ab

Anthropic vereinfacht die Struktur seines KI-Assistenten Claude. Der bislang separat angebotene Cowork-Bereich wird mit dem normalen Chat zusammengelegt. Nutzer müssen künftig nicht mehr selbst entscheiden, ob eine Anfrage lediglich eine schnelle Antwort benötigt oder als umfangreicher Arbeitsauftrag ausgeführt werden soll. Claude soll dies eigenständig erkennen und die dafür benötigten Werkzeuge hinzuschalten.

Anthropic spricht von „one Claude“. Cowork war Anfang des Jahres zunächst auf dem Mac gestartet und konnte dort komplexere Aufgaben mit Dateien und lokalen Ordnern übernehmen. Später wurde die Funktion auf Web, iPhone und iPad ausgeweitet.

Diese Fähigkeiten stehen künftig direkt aus einer normalen Unterhaltung heraus bereit. Aus einer kurzen Frage kann damit ein länger laufender Auftrag werden, bei dem Claude Dateien analysiert, externe Dienste über Connectoren einbindet oder mehrere Arbeitsschritte selbstständig ausführt. Solche Aufgaben können auch weiterlaufen, nachdem der Rechner geschlossen wurde.

Vom Chat zum längeren Arbeitsauftrag

Anthropic begründet den Umbau mit Rückmeldungen seiner Nutzer. Vielen sei unklar gewesen, ob eine Aufgabe in Chat, Cowork oder Claude Design gehört. Zudem ließ sich eine begonnene Arbeit bislang nicht immer nahtlos zwischen den Bereichen fortführen.

Projekte, bisherige Gespräche, Artifacts, Connectoren und Skills aus Cowork bleiben beim Wechsel erhalten. Claude Code für Programmieraufgaben wird weiterhin separat angeboten. Die neue Oberfläche reduziert die bislang drei Bereiche damit im Wesentlichen auf den allgemeinen Claude-Assistenten und Claude Code.

Neue Docs und Slides direkt in Claude

Parallel führt Anthropic Claude Docs und Claude Slides ein. Dokumente und Präsentationen entstehen direkt innerhalb einer Unterhaltung und lassen sich anschließend manuell bearbeiten oder per Kommentar durch Claude verändern. Dokumente können unter anderem nach Google Docs und Microsoft Word exportiert werden, Präsentationen nach PowerPoint oder als PDF. Auch Claude Design wird direkt in die normale Unterhaltung integriert.

Docs, Slides und Design starten zunächst als Beta für zahlende Nutzer. Die Zusammenführung von Chat und Cowork wird in den kommenden Wochen zuerst für Claude Pro und Max auf Web, Desktop und Mobilgeräten ausgerollt. Team- und kostenlose Konten sollen anschließend folgen. Unternehmen kündigt Anthropic Änderungen mindestens 30 Tage im Voraus an.