Chat, Dokumente und Präsentationen
„One Claude“: Anthropic schafft den separaten Cowork-Modus ab
Anthropic vereinfacht die Struktur seines KI-Assistenten Claude. Der bislang separat angebotene Cowork-Bereich wird mit dem normalen Chat zusammengelegt. Nutzer müssen künftig nicht mehr selbst entscheiden, ob eine Anfrage lediglich eine schnelle Antwort benötigt oder als umfangreicher Arbeitsauftrag ausgeführt werden soll. Claude soll dies eigenständig erkennen und die dafür benötigten Werkzeuge hinzuschalten.
Anthropic spricht von „one Claude“. Cowork war Anfang des Jahres zunächst auf dem Mac gestartet und konnte dort komplexere Aufgaben mit Dateien und lokalen Ordnern übernehmen. Später wurde die Funktion auf Web, iPhone und iPad ausgeweitet.
Diese Fähigkeiten stehen künftig direkt aus einer normalen Unterhaltung heraus bereit. Aus einer kurzen Frage kann damit ein länger laufender Auftrag werden, bei dem Claude Dateien analysiert, externe Dienste über Connectoren einbindet oder mehrere Arbeitsschritte selbstständig ausführt. Solche Aufgaben können auch weiterlaufen, nachdem der Rechner geschlossen wurde.
Vom Chat zum längeren Arbeitsauftrag
Anthropic begründet den Umbau mit Rückmeldungen seiner Nutzer. Vielen sei unklar gewesen, ob eine Aufgabe in Chat, Cowork oder Claude Design gehört. Zudem ließ sich eine begonnene Arbeit bislang nicht immer nahtlos zwischen den Bereichen fortführen.
Projekte, bisherige Gespräche, Artifacts, Connectoren und Skills aus Cowork bleiben beim Wechsel erhalten. Claude Code für Programmieraufgaben wird weiterhin separat angeboten. Die neue Oberfläche reduziert die bislang drei Bereiche damit im Wesentlichen auf den allgemeinen Claude-Assistenten und Claude Code.
Neue Docs und Slides direkt in Claude
Parallel führt Anthropic Claude Docs und Claude Slides ein. Dokumente und Präsentationen entstehen direkt innerhalb einer Unterhaltung und lassen sich anschließend manuell bearbeiten oder per Kommentar durch Claude verändern. Dokumente können unter anderem nach Google Docs und Microsoft Word exportiert werden, Präsentationen nach PowerPoint oder als PDF. Auch Claude Design wird direkt in die normale Unterhaltung integriert.
Docs, Slides und Design starten zunächst als Beta für zahlende Nutzer. Die Zusammenführung von Chat und Cowork wird in den kommenden Wochen zuerst für Claude Pro und Max auf Web, Desktop und Mobilgeräten ausgerollt. Team- und kostenlose Konten sollen anschließend folgen. Unternehmen kündigt Anthropic Änderungen mindestens 30 Tage im Voraus an.
Entwickler: Anthropic PBC
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Wäre noch die Frage wie es mit cowork dispatch weiter geht… bei mir ist die Funktion still und heimlich verschwunden….
Hier alles wie immer funktional.
War das nicht die Firma die diese Woche in den Schlagzeilen war weil die KI die Menschheit ausrotten möchte
Die Menschen die KI nutzen. Später die KI selbst.
Ich bin kürzlich temporär von ChatGPT zu Claude gewechselt und muss sagen, dass ich überrascht war wie schnell das Nutzungslimit in der Pro-Subscription erreicht war. Daraufhin bin ich wieder bei ChatGPT untergekommen.
Was machst du mit ChatGPT? Ich frage, weil ich selbst bei Claude bin und jede Menge an Apps für Android und Windows erstellt habe.
Hab beides. Aber Coding gibt nichts Besseres als Fable 5.1. Sagen auch andere Seiten.
Claude für die Initiale App/Website und Codex für das ganze Gerüst bzw. alles Weitere ist aktuell mein „Way to go“ nach 1-2 Jahren intensiven Rumprobieren – Codex ist bei Sicherheitsfragen auch nicht ganz so restriktiv wie Claude Fable.
Großer Vorteil von ChatGPT/Codex: Bilder/Logos etc können simpel generiert werden, wo Claude nur simple Vektorgrafiken erstellen kann. Und ganz großer Pluspunkt (noch): ChatGPT ist vom Codex Kontingent losgelöst. Wenn also dein Codex Kontingent verbraucht ist, funktioniert ChatGPT ganz normal weiter.
Ich nutze Cowork sehr intensiv für Wissensarbeit, aber das Nutzungslimit hat sich seit 2 Wochen drastisch reduziert. Ich habe den normalen Max Tarif und damit kannst du nichts mehr gescheit ausarbeiten. Auf X gab es Berichte, dass die Limits mal wieder reduziert worden sind. Codex macht das inzwischen auch alles sehr gut, aber auch dort gab es Reduzierungen bei den Limis. Den teuren 200 € Tarif haben sie abgeschafft. Da ist einiges in Bewegung bei den Tarifen. Ich tippe auf drastische Preiserhöhungen demnächst.
Leider kommt Grok noch nicht annähernd an die beiden Marktführer heran und sogar bei der kommenden Version 5.0 war Elon nicht sehr optimistisch.
Das Gefühl hab ich seit dieser Woche auch. Meine Limits sind deutlich schneller ausgeschöpft, wenn ich Co-Work / Code nutze. Dass ich bei meinem kleinen Pro Tarif an die Limits stoße, war schon immer so. Aber jetzt ist das wirklich früh der Fall.