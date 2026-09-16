Apple TV am Abend: „Slow Horses“ ist zurück und Apple räumt bei den Emmys ab

Mittwoch ist inzwischen traditionell ein guter Tag für Abonnenten von Apple TV. Heute startet die sechste Staffel von „Slow Horses“, gleichzeitig hat Apple die Zukunft der Agentenserie bereits weit über die neuen Folgen hinaus abgesichert. Dazu kommen ein neuer Emmy-Rekord und weitere Trailer für die kommenden Wochen.

„Slow Horses“ bleibt Apple lange erhalten

Von heute an steht die erste Folge der sechsten Staffel von „Slow Horses“ zum Abruf bereit. Die neuen Abenteuer um Jackson Lamb und seine ausrangierten MI5-Agenten umfassen erneut sechs Episoden. Jeweils mittwochs folgt eine weitere Folge, das Staffelfinale ist für den 21. Oktober angesetzt.

Fans müssen sich anschließend keine Sorgen um Nachschub machen. Eine siebte Staffel war bereits bestellt, jetzt hat Apple auch Staffel 8 bestätigt. Diese basiert auf Mick Herrons Roman „Clown Town“. Damit sind nach der heute gestarteten Staffel bereits zwei weitere Runden mit Gary Oldman als Jackson Lamb gesichert.

29 Emmys und ein Seitenhieb von HBO

Auch bei den diesjährigen Emmy Awards hatte Apple Grund zum Feiern. Nachdem Apple TV zuvor 87 Nominierungen gesammelt hatte, endete die Preisverleihung mit insgesamt 29 Auszeichnungen. Damit war Apple TV erstmals der erfolgreichste Anbieter des Jahres.

Besonders deutlich fiel der Erfolg von „Widow’s Bay“ aus. Die Comedyserie gewann 14 Emmys und stellte damit einen neuen Rekord für eine Comedyserie in ihrer ersten Staffel auf. Unter anderem gingen die Preise für die beste Comedyserie sowie mehrere Schauspiel-, Regie- und Drehbuchkategorien an die Produktion.

Bei HBO nimmt man den neuen Konkurrenten entsprechend ernst. HBO-Chef Casey Bloys gratulierte Apple zwar zum Erfolg, merkte aber zugleich an, dass der Wettbewerb mit einem Billionen-Dollar-Unternehmen „a little scary“ sei. HBO selbst kam in diesem Jahr auf 21 Emmys.

Eine kleine Hardware-Randnotiz gab es auf dem roten Teppich ebenfalls: Apple-Chef John Ternus zog dort spontan sein neues iPhone Duo aus der Tasche und zeigte das Faltmodell den anwesenden Reportern. Das unter den grellen Scheinwerfern vergleichsweise dunkel wirkende Innendisplay sorgte anschließend für reichlich Diskussionen im Netz.

Apple CEO John Ternus shows the new iPhone Duo | #Emmys https://t.co/7a6Rp1yMSS — Deadline (@DEADLINE) September 14, 2026

Neue Trailer für „Being Heumann“ und K2

Der Blick auf die kommenden Wochen lohnt ebenfalls. Mit „Being Heumann“ steht für den 13. November das neue Drama von „CODA“-Regisseurin Siân Heder an. Ruth Madeley spielt darin die Behindertenrechtsaktivistin Judy Heumann, die 1977 gemeinsam mit weiteren Aktivisten ein US-Regierungsgebäude besetzte. Mark Ruffalo und Dylan O’Brien gehören ebenfalls zur Besetzung.

Schon deutlich früher erscheint „The Last First: Winter K2“. Die Dokumentation begleitet eine Winterexpedition auf den K2 und thematisiert neben dem eigentlichen Aufstieg auch den Wandel des Extrembergsteigens zwischen kommerziellen Expeditionen, Influencern und lokalen Bergsteigern. Start ist am 2. Oktober.

Neu ist auch der erste Trailer zu „Tenzing“ verfügbar. Der Abenteuerfilm erzählt die wahre Geschichte von Tenzing Norgay und Edmund Hillary, die 1953 gemeinsam den Mount Everest bestiegen. Apple TV zeigt den Film ab dem 16. Oktober, bereits ab 9. Oktober läuft er in ausgewählten Kinos.

Damit beginnt für Apple TV eine ziemlich dicht gepackte Phase. Auf „Slow Horses“ folgt am 23. September die neue Comedyserie „Brothers“ mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson. Anfang Oktober schließen sich K2, „Small Prophets“ und „Matchbox: Der Film“ an. Unseren vollständigen Überblick für Oktober findet ihr hier.