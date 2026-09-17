Reisekopfhörer mit ANC: Bose QuietComfort SC deutlich reduziert

Wer für die nächste Flug- oder Zugreise noch einen guten Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung sucht, kann aktuell beim Bose QuietComfort SC sparen. Amazon bietet das schwarze Modell momentan für 179,95 Euro an. Als UVP werden 289,95 Euro genannt, sodass sich eine Ersparnis von 110 Euro beziehungsweise knapp 38 Prozent ergibt.

Gerade unterwegs gehören die QuietComfort-Modelle seit Jahren zu den klassischen Empfehlungen. Das liegt weniger an ausgefallenen Zusatzfunktionen als an der Kombination aus komfortabler Bauweise und effektiver aktiver Geräuschunterdrückung. Im sogenannten Quiet-Modus versucht der Kopfhörer gleichmäßige Hintergrundgeräusche wie das Dröhnen im Flugzeug, das Rattern der Bahn oder Klimaanlagen möglichst weit auszublenden.

Wer seine Umgebung dagegen weiterhin wahrnehmen möchte, kann in den Aware-Modus wechseln. Eigene Hörprofile lassen sich über die Bose-App zusammenstellen, dort steht auch ein Equalizer zur Anpassung des Klangs bereit.

24 Stunden Akkulaufzeit reichen auch für lange Reisen

Die Akkulaufzeit gibt Bose mit bis zu 24 Stunden an. Damit sollte selbst bei längeren Flugreisen genügend Reserve vorhanden sein. Praktisch ist zudem die Bluetooth-Multipoint-Unterstützung. Der QuietComfort SC kann dadurch mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden bleiben, beispielsweise mit dem MacBook und dem iPhone. Kommt auf dem Smartphone ein Anruf herein, muss die Verbindung nicht erst manuell gewechselt werden.

Wer ganz auf Bluetooth verzichten möchte oder im Flugzeug noch ein klassisches Unterhaltungssystem nutzt, kann den Kopfhörer über das mitgelieferte Audiokabel anschließen. Das ist bei modernen Bluetooth-Kopfhörern längst nicht mehr selbstverständlich und auf Reisen nach wie vor praktisch.

SC-Version kommt mit Reiseetui

Beim QuietComfort SC handelt es sich technisch weitgehend um den bekannten QuietComfort. Der wesentliche Unterschied steckt beim Zubehör: Statt des festen Hardcase liefert Bose bei der SC-Variante ein weicheres Transportetui mit. Dadurch fällt das Paket im Gepäck etwas flexibler aus. Lade- und Audiokabel sind ebenfalls enthalten.

Die Ohrmuscheln lassen sich einklappen, sodass der Over-Ear-Kopfhörer im Rucksack oder Handgepäck vergleichsweise wenig Platz beansprucht. Zusammen mit der langen Akkulaufzeit, ANC und Multipoint macht das den QuietComfort SC vor allem für Nutzer interessant, die regelmäßig unterwegs sind.