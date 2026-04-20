Neues KI-Werkzeug: Claude Design erstellt Visuelle Inhalte auf Zuruf

Das KI-Unternehmen Anthropic hat mit „Claude Design“ ein neues Werkzeug vorgestellt, das die Erstellung visueller Inhalte vereinfachen soll. Die Anwendung richtet sich sowohl an professionelle Designer als auch an Nutzer ohne gestalterische Ausbildung. Das neue Tool soll dabei helfen Ideen schneller in konkrete Entwürfe überführen.



Webseiten, Präsentationen, Projekte

Im Kern basiert Claude Design auf einem leistungsfähigen Bild- und Layout-Modell. Nutzer beschreiben zunächst ihr gewünschtes Ergebnis in Textform. Die Anwendung erstellt daraufhin einen ersten Entwurf, der anschließend schrittweise angepasst werden kann. Änderungen erfolgen über Kommentare direkt im Layout, über manuelle Anpassungen oder über Regler, mit denen sich Farben, Abstände und andere Eigenschaften fein justieren lassen.

Anthropic greift damit ein typisches Problem im Designprozess auf: Oft werden Ideen nicht weiterverfolgt, weil jede zusätzliche Variante Zeit und Geld kostet. Claude Design soll diesen Aufwand reduzieren, indem mehrere Entwürfe gleichzeitig erstellt und direkt miteinander verglichen werden können.

Integration in bestehende Arbeitsabläufe

Ein zentrales Element ist die automatische Anpassung an bestehende Designvorgaben. Während der Einrichtung analysiert die Anwendung vorhandene Dateien und erstellt daraus ein internes Designsystem. Neue Projekte greifen automatisch auf definierte Farben, Schriftarten und Komponenten zurück. Dadurch sollen Ergebnisse innerhalb eines Projektes konsistent bleiben.

Auch Funktionen zur Zusammenarbeit sind integriert. Entwürfe lassen sich innerhalb eines Teams teilen und gemeinsam bearbeiten. Mehrere Nutzer können parallel Änderungen vornehmen und mit der KI interagieren. Für die Weiterverarbeitung können Designs in verschiedene Formate exportiert werden, darunter Präsentationen, PDF-Dateien oder eigenständige HTML-Seiten.

Claude Design ist Teil der kostenpflichtigen Abonnements Claude Pro, Max, Team und Enterprise und wird innerhalb der bestehenden Nutzungskontingente abgerechnet. Wer diese Grenzen überschreitet, kann zusätzliche Nutzung freischalten. Der Einstieg erfolgt über die neue Weboberfläche claude.ai/design über die sich neue Designprojekte direkt anlegen lassen. Zuletzt hatte Anthropic die hauseigene Claude-App für macOS Runderneuert.