Official statt Verified: Twitter setzt auf zweites Häkchen

Das Kurznachrichten-Portal Twitter steht vor einem selbst verursachten Dilemma. Um neue Einnahmen zu generieren, soll das blaue Häkchen, dass bislang die Konten und Profile bekannter Persönlichkeiten, Politiker und Prominenter als „authentisch“ kennzeichnete fortan nur noch im sogenannten „Twitter Blue“-Abonnement erhältlich sein.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8?

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022