Office für Mac: Ältere Kaufversionen verlieren Bearbeitungsfunktionen

Microsoft wird die Nutzungsmöglichkeiten von Office 2019 für Mac ab dem 13. Juli 2026 deutlich einschränken. Die Anwendungen wechseln dann in einen reduzierten Betriebsmodus, der das Öffnen und Anzeigen von Dokumenten weiterhin erlaubt. Das Bearbeiten, Speichern und Nutzen zahlreicher weiterer Funktionen wird dagegen nicht mehr möglich sein.

Hintergrund ist ein digitales Zertifikat, das von den Office-Anwendungen zur Lizenzprüfung verwendet wird und Mitte Juli 2026 ausläuft. Microsoft hat bereits darüber informiert, dass nur ausreichend aktuelle Office-Versionen ein erneuertes Zertifikat erhalten. Ältere Installationen wechseln nach Ablauf automatisch in den sogenannten „Modus mit eingeschränkter Funktionalität“.

„Modus mit eingeschränkter Funktionalität“

In diesem Modus können Benutzer Dateien zwar öffnen und anzeigen, können diese aber nicht mehr bearbeiten und speichern. Besonders betroffen sind Nutzer von Office 2019 für Mac. Die Kaufversion wurde 2018 als Alternative zum Microsoft-365-Abonnement eingeführt und ausdrücklich als Einmalkauf vermarktet. Käufer sollten die Software dauerhaft nutzen können und lediglich für spätere Hauptversionen erneut bezahlen müssen.

Das Problem: Die für die weitere Nutzung erforderliche Office-Version 16.83 wird von Office 2019 nicht mehr erreicht. Microsoft weist in seinen Support-Dokumenten darauf hin, dass sich dies weder durch Updates noch durch eine Neuinstallation beheben lässt. Für Besitzer von Office 2019 existiert damit kein technischer Ausweg.

Office 2019: Beworben wurde damals eine „Dauerlizenz“

Anders sieht es bei Office 2021 für Mac aus. Diese Version wird noch bis Oktober 2026 unterstützt und kann auf kompatiblen Macs auf die benötigte Versionsnummer aktualisiert werden. Voraussetzung ist allerdings mindestens macOS Monterey. Nutzer älterer Mac-Systeme können dadurch ebenfalls vor Einschränkungen stehen.

Geänderte Formulierung auf Support-Seite

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt eine Änderung auf einer Microsoft-Supportseite zum Supportende von Office 2019 für Mac. Dort hatte Microsoft im Jahr 2023 erklärt, dass die Anwendungen nach dem Ende des offiziellen Supports weiterhin funktionieren würden. Gleichzeitig wurde lediglich vor ausbleibenden Sicherheitsaktualisierungen gewarnt.

Inzwischen wurde die betreffende Seite überarbeitet. Die frühere Zusicherung, dass die Anwendungen weiterhin funktionsfähig bleiben, findet sich dort nicht mehr. Stattdessen verweist Microsoft darauf, dass die gespeicherten Daten weiterhin verfügbar bleiben und mit unterstützten Office-Produkten oder Microsoft 365 genutzt werden können.

Microsoft empfiehlt betroffenen Nutzern drei Wege: die weitere Verwendung im eingeschränkten Lesemodus, den Wechsel auf die kostenlosen Office-Webanwendungen oder den Umstieg auf Microsoft 365 beziehungsweise eine neuere Office-Kaufversion. Betroffen sind ausschließlich die Mac-, iPhone- und iPad-Ausgaben der entsprechenden Office-Versionen. Windows- und Android-Versionen werden von der Zertifikatsumstellung nicht erfasst.

Microsoft Office Home 2024 wird derzeit für einen Einmalpreis von 119,99 Euro angeboten, der Jahreszugang zu Microsoft 365 Family für bis zu sechs Personen kostet aktuell 99 Euro.