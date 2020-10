Office-Apps von Microsoft mit Trackpad-Unterstützung auf dem iPad

Im Mai hat Microsoft nicht nur die Möglichkeit eingeführt, die hauseigenen Office-Apps auf dem iPad mit zwei Fenstern nebeneinander zu verwenden, sondern bis zum Herbst auch die Einführung der Trackpad- und Maus-Unterstützung versprochen. Jetzt ist es soweit. Das Unternehmen stellt das entsprechende Update für die Office-Apps Word, Exel und PowerPoint schrittweise bereit.

Microsoft zufolge sollen Office-Nutzer auf dem iPad damit in vollem Umfang vom Einsatz eines Trackpads oder einer Maus profitiere. Insbesondere hat der Hersteller dabei natürlich auch die von Apple und Drittanbietern wie Logitech angebotenen Tastaturhüllen mit integriertem Trackpad im Auge. Der Cursor wandelt sich bei einer Finger- oder Mausbewegung dabei automatisch in ein kontextbezogenes Werkzeug, zudem können mithilfe der neuen Gesten auch Aufgaben wie das Auswählen von Textpassagen in Word oder Zellen in Excel einfach bewältigt werden. In PowerPoint sollen die neuen Funktionen das Verschieben und Vergrößern von Grafiken vereinfachen. Microsoft verspricht ein intuitives Erlebnis für all jene, die Office bereits auf dem Desktop verwendet haben.

Ergänzend dazu hat Microsoft auch die Startseite der Apps auf dem iPad überarbeitet um einen einfacheren und schnelleren Einstieg zu ermöglichen. Microsoft spricht von einer gestaffelten Freischaltung der neuen Funktionen über mehrere Wochen hinweg, wobei die ersten Anwender dem Konzern zufolge bereits von den Neuerungen profitieren. Systemseitig wird für den erweiterten Funktionsumfang fortan dann allerdings auch mindestens iPadOS 13 vorausgesetzt.

Apple hat das iPad-Betriebssystem mit der Freigabe von iPadOS 13.4 im Frühjahr die Unterstützung von Trackpad und Maus erweitert. Mittlerweile bieten diverse Hersteller passendes Zubehör wie Tastaturhüllen mit integriertem Trackpad für das iPad an. Allen voran Apple mit seinem Magic Keyboard mit Magnetischer Befestigung. Weniger spektakulär aber auch deutlich günstiger gibt es dergleichen auch mit den Folio Touch Keyboards von Logitech.