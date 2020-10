ARD Mediathek mit neuen Retro-Themenbereichen

Mit ARD Retro erweitern die ARD-Sender ihr Mediathek-Angebot von heute an um mehrere Tausend zeitgeschichtlich relevante Videos aus der Zeit vor 1966. Die Aufnahmen stehen kostenlos und dauerhaft zum Abruf über die ARD Mediathek zur Verfügung und sind an ihrer gelben Retro-Banderole erkennbar.

Den Sendern zufolge wird das Angebot auf Themengruppen basierend fortlaufend ausgebaut. Ein Beispiel sind der Bereich „Sportlich“ oder die „ARD-Retro-Köpfe“ mit Interviews und Porträts von zeitgeschichtlichen Personen wie Helmut Schmidt, Konrad Adenauer, Hildegard Knef, Peter Alexander, Heinrich Böll oder Günter Grass. Weiter seien Themenbereiche um die Veränderung des Frauenbilds seit den 60er Jahren, die Entwicklung von Deutschlands Metropolen und Videos über das Amerika-Bild im Deutschland der 50er- und 60er-Jahre geplant.

Für den neuen Themenbereich kramen die verschiedenen Landesanstalten der ARD in ihren Archiven und steuern Beiträge aus ihren regionalen und Nachrichten- und Sportsendungen bei. Zudem werden gemeinsam mit dem Deutschen Rundfunkarchiv alte Beitrage aus den DDR-Fernsehsendungen „Aktuelle Kamera“ und „Prisma“ ausgegraben.

Zum Start rund 7.000 Retro-Beträge

Der Sendergruppe zufolge stehen zum Start rund 7.000 TV-Beiträge dauerhaft über die Retro-Reihe zum Abruf bereit. Man wolle mit dem Angebot neben zeitgeschichtlich interessierten Menschen besonders auch in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Bildung tätige Personen ansprechen. Aus rechtlichen Gründen seien die Veröffentlichungen zunächst aber auf Beiträge bis zum 31. Dezember 1965 beschränkt.

Begleitend arbeite man auch an einer Öffnung der Audioarchive und bereite eine entsprechende Veröffentlichungsreihe in der ARD Audiothek vor. Das Deutschlandradio greift hier in der eigenen Audiothek-App bereits vor und stellt von heute an Fotos und Gespräche mit verstorbenen Persönlichkeiten über eine Woche hinweg zum Abruf bereit.