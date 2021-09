Office 2021 für Mac: Ohne Abo ab 5. Oktober verfügbar

Das seit April zum Download angebotene Softwarepaket Microsoft Office 2021 für Mac wird am 5. Oktober offiziell in den Verkauf gehen und sich dann auch von Privatanwendern erwerben lassen. Dies hat Microsoft jetzt angekündigt und gleichzeitig die Verfügbarkeit des neuen Bürosoftware-Paketes für Unternehmenskunden bekanntgegeben.

