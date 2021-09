Facebook geht gegen Querdenken-Bewegung vor

Wie Facebook in der Nacht zum Freitag mitgeteilt hat , habe man ein Netzwerk von Konten, Seiten und Gruppen auf Facebook und Instagram entfernt, in denen zum Hass aufgerufen und Falschinformation geteilt worden seien. Zudem würde man fortan dafür sorgen, dass Domains der Querdenken-Bewegung auf der eigenen Plattform nicht mehr geteilt werden könnten.

In der ersten Aktion ihrer Art hat das soziale Netzwerk Facebook zahlreiche Inhalte der sogenannten Querdenken-Bewegung von der Plattform gelöscht und setzt damit die Community-Richtlinien um, die all jene Inhalte untersagen, die einen „koordinierten sozialen Schaden“ verursachen können.

