OBS Studio: Freies Videostudio jetzt mit YouTube-Integration

In Interview-Situationen etwa kann OBS Studio zum Umschalten zwischen den Gesprächspartnern genutzt werden, bietet sich an um Dokumente, Bauchbinden oder zusätzliche Grafiken in das Ausgabevideo einzublenden.

Mit der Desktop-Software lassen sich Bildschirmaufnahmen, mehrere Kameras, unterschiedliche Audioeingänge, bereits vorbereitete Videos oder auch Bilder und Dokumente wie von einem zentralen Regieplatz aus miteinander kombinieren und so zur Ausgabe eines fertig abgemischten Videostreams nutzen, der dann an Videochat-Anwendungen wie Zoom übergeben werden kann oder sich auch direkt auf der eigenen Festplatte sichern lässt.

Die jetzt verfügbare Version 27.1 kümmert sich um die Integration der Videoplattform YouTube und die Stream-Ausgabe an Googles Videoportal, die in Kooperation mit YouTube selbst implementiert wurde.

Das auch für den Mac erhältliche Videostudio OBS , mit dessen Hilfe sich Regie in eigenen Videoproduktionen führen lässt, steht jetzt in Version 27.1 zum Download bereit. Das Open-Source-Projekt ist vollständig kostenlos, auch für Windows verfügbar und ist bei vielen YouTubern, Live-Streamern und Videomachern erste Wahl, wenn es um das kreative Zusammenführen mehrerer Videoquellen geht.

