Safari 15 importiert Passwörter: Auf dem Weg zum vollwertigen Passwort-Manager

Apples Safari-Team arbeitet seit einigen Monaten verstärkt daran, die Passwort-Verwaltung innerhalb des Browsers auszubauen. Safari kann Passwörter sichern, mit allen Geräten im eigenen iCloud-Konto abgleichen, beim Webseiten-Besuch automatisch eintragen und versteht sich mittlerweile sogar auf den Umgang mit automatisch generierten Einmal-Passwörtern, wie sie etwa bei Zwei-Faktor-Loginverfahren eingesetzt werden.

Im- und Export möglich

Um Nutzern eigenständiger Passwort-Manager den Test der neuen Passwort-Funktionen so einfach wie möglich zu machen, bietet Safari mittlerweile sogar eine Import-Funktion an, die Passwort-Listen im CSV-Format importieren kann. Auch der Export bereits gesicherter Kennwort-Daten ist in den Safari-Einstellungen möglich.

Seit wenigen Tagen unterstützt der Passwort-Manager 1Password nun auch den grundsätzlichen Export von Einmal-Passwörtern. Der Import dieser, soll in Zukunft auf dem Mac möglich sein. Dies bestätigt der für die Safari-Entwicklung mitverantwortliche Apple-Mitarbeiter Ricky Modello auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter.

Not at this time, but they’re working on it. — Ricky Mondello (@rmondello) September 27, 2021



Perspektivisch könnte Apple damit fast alle Basisfunktionen zusammenhaben, um dem durchschnittlichen Anwender als brauchbare und ab Werk vorinstallierte Passwort-Verwaltung zu dienen, die zusätzliche Installation (und Bezahlung) für Lösungen wie 1Password oder Enpass würde sich damit für viele Anwender erübrigen.

Noch keine Passwort.app verfügbar

Was Apple aktuell jedoch noch fehlt ist eine eigenständige Passwort.app. Zur Verwaltung vorhandener Passwörter müssen Anwender in die Einstellungen von Safari bzw. dem iCloud-Schlüsselbund abtauchen, was wenig komfortabel ist. Hier kann man sich zwar mit einem Kurzbefehl helfen, der den Weg dorthin abkürzt, eine richtige Alternative zur nativen Anwendung, ist Apples Lösung derzeit jedoch noch nicht.