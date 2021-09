USB-C: Neue Logos für unterschiedliche Kabel, die alle gleich aussehen

Das für die Weiterentwicklung des USB-Standards zuständige Gremium USB-IF hat heute neue Logos für USB-C-Kabel vorgestellt, die bereits auf der Strippe selbst über Teile der unterstützten Spezifikationen aufklären sollen und reagiert damit auf die Kritik an den zahlreichen, gänzlich uneinheitlichen USB-C-Kabeln.

Über den aktuellen Status Quo haben wir auf ifun.de zuletzt in diesem Artikel berichtet. Derzeit können USB-C-Kabel in vier Kabel- und zwei Strom-Klassen erworben werden, was in Summe zu acht unterschiedlichen Kabeltypen führt, die alle mit den gleichen Connectoren ausgestattet sind und damit erst mal gleich aussehen.

USB-C-Kabel gibt es in den Geschmacksrichtungen USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 und Thunderbolt 3 (USB 4 Gen 3), zudem sieht der aktuelle Standard jeweils zwei Nennstrom-Bewertungen von 3 A und 5 A vor. Darüber hinaus können die Hersteller natürlich auf nahezu beliebige Materialien und Farben bei der Gestaltung des eigentlichen Kabels setzen.

Für 60 W oder 240 W ausgelegt?

Das offizielle „USB Logo Program“ des USB-IF will fortan zumindest für ein bisschen Abhilfe sorgen. Wie heute bekannt gegeben wurde, sollen die Kabel zukünftig klar angeben, welche Leistungsbelastungen in Watt ausgehalten werden können. Berücksichtigt werden dabei die in der „USB Power Delivery 3.1“-Spezifikation angegebenen Richtwerte von 60 W oder 240 W.

Zudem hat das USB-IF die offiziellen USB4-Logos aktualisiert um einen einheitlicheren Markenauftritt hinzulegen.

Erste Entwickler waren zuletzt dazu übergegangen unterschiedliche Kabeltypen mit Nagellack zu kennzeichnen. Wie relevant die Kennzeichnungen sein können, zeigen die Preisunterschiede der unterschiedlichen USB-C-Kabel.

Allein im offiziellen Apple Store werden „Thunderbolt 3 Pro“-Kabel für 150 Euro, sowie schlichte USB-C-auf-USB-C-Kabel für 25 Euro verkauft, die der Laie nicht wirklich unterscheiden kann.